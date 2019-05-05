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女大生報告僅寫19字 竟獲教授評滿分！

打擊黃賭毒！北市警局鐵腕斷水電

2019-05-05 12:09聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市警察局近日大力掃蕩多家「麻將協會」、「德州撲克」等以合法掩護非法的聚賭團體，除移送偵辦外，還運用「第三方警政」查報主管機關，依據權責法令裁處涉毒旅館「斷水斷電」2家、「勒令歇業」1家，涉毒酒店「勒令停業」1家，色情場所裁處「斷水斷電」5家，「麻將協會」及「德州撲克」等人民團體涉嫌賭博裁處「解散」10家。

台北市警察局近期查獲「天天精品旅館」、「紅人旅館」及「LV旅館」容留旅客施用毒品及妨害風化案，該旅館經常違法已達「情節重大」，台北市觀光傳播局分別依違反毒品危害防制條例、發展觀光條例核予「勒令歇業」及「斷水斷電」處分，「金碧酒店」被查獲40餘人涉嫌毒品案件，違法情節嚴重，台北市商業處依違反毒品危害防制條例裁處「勒令停業」。

另外，5家按摩館再次被查獲媒介性交易，依違反都市計畫法裁處「斷水斷電」，10家「麻將協會」及「德州撲克」等人民團體以合法掩護非法，被查獲聚眾賭博，主管機關依人民團體法予「解散」處分，以達到令其不得營業目標。

台北市警察局強調，法律是要人民遵守的，不是用來參考的，不容許鑽法律漏洞，以合法掩護非法，希望業者確實遵守法律規定。為展現市府拒毒的目標及打擊犯罪，台北市警察局將持續加強取締、掃蕩毒品犯罪及其他不法行為，若發現任何營業場所有容留施用毒品或其他不法行為，將聯合市府相關主管機關運用「第三方警政」策略，依據相關法律從嚴處分，共同維護治安及公共安全。

警方查緝以合法掩護非法的麻將協會。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝以合法掩護非法的麻將協會。圖/記者廖炳棋翻攝
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警方查緝以合法掩護非法的麻將協會。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝以合法掩護非法的麻將協會。圖/記者廖炳棋翻攝
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毒品北市警察

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