打擊黃賭毒！北市警局鐵腕斷水電

2019-05-05 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市警察局近日大力掃蕩多家「麻將協會」、「德州撲克」等以合法掩護非法的聚賭團體，除移送偵辦外，還運用「第三方警政」查報主管機關，依據權責法令裁處涉毒旅館「斷水斷電」2家、「勒令歇業」1家，涉毒酒店「勒令停業」1家，色情場所裁處「斷水斷電」5家，「麻將協會」及「德州撲克」等人民團體涉嫌賭博裁處「解散」10家。

台北市警察局近期查獲「天天精品旅館」、「紅人旅館」及「LV旅館」容留旅客施用毒品及妨害風化案，該旅館經常違法已達「情節重大」，台北市觀光傳播局分別依違反毒品危害防制條例、發展觀光條例核予「勒令歇業」及「斷水斷電」處分，「金碧酒店」被查獲40餘人涉嫌毒品案件，違法情節嚴重，台北市商業處依違反毒品危害防制條例裁處「勒令停業」。

另外，5家按摩館再次被查獲媒介性交易，依違反都市計畫法裁處「斷水斷電」，10家「麻將協會」及「德州撲克」等人民團體以合法掩護非法，被查獲聚眾賭博，主管機關依人民團體法予「解散」處分，以達到令其不得營業目標。