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自種大麻治睡眠障礙 法官：非正當理由

2019-05-05 11:02中央社 台北5日電

35歲林姓男子在自宅種植大麻被逮，他在法院審理時表示，自己有睡眠障礙，需要藉助大麻才能入睡，請求輕判。台灣高等法院認為並非正當理由，仍判決2年6月徒刑。全案可上訴。

判決指出，林男於民國105年1月間，以女友帳戶透過網路向歐洲某國網站購買大麻種子，以國際郵包私運到台灣後，在新北市汐止區租屋處栽種大麻。同年10月間被警方查獲。

林男坦承栽種並製造大麻，他表示，自己從小在美國生活、長大，在美國有6個州允許銷售藥用大麻及休閒用大麻，他在美國耳濡目染，不知不覺受到影響，希望法官能因此減輕刑度。

林男指出，自己患有睡眠障礙症，須藉助大麻才能入睡，美國醫師曾開證明給他，讓他能合法使用大麻，使用大麻是情非得已。況且他所製造的大麻，純粹供自己治病、睡眠之用，沒賣給別人。

高院審理後指出，大麻屬管制物品且為第二級毒品，是政府嚴格查緝的違禁物，長期以來立法政策始終禁絕毒品，近年來學校、社會輿論更是不斷的教育、宣導拒絕毒品，林男長期生活在台灣，實難推諉不知。

林男在美國長年生活，並在加州就讀大學。法官在判決書中表示，美國加州於1996年通過「醫療用大麻合法化」，2018年才開放販售娛樂用大麻，林男犯案時，在美國加州也不得合法種植大麻。

高院表示，林男雖然長年受失眠症狀所擾，本可求醫救治，並無自行栽種大麻的必要。但考量林男犯罪動機並非賺取金錢，製造大麻數量尚非巨量，依違反毒品危害防制條例案判處2年6月徒刑。全案可上訴。

大麻毒品睡眠

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