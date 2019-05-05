親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

錯過再等三個月！ 今台北市七成可見「懸日」

「軍艦過台海」在嘴仗啥？ 一次搞懂領海、內水跟公海術語

遊艇擱淺待援 海巡發射遠帶纜神器即刻救援

2019-05-05 10:03聯合報 記者魯永明╱即時報導

海巡署第五巡防區昨天下午接獲基隆海岸電台通報，在嘉義縣布袋鎮第三漁港出海口，有艘遊艇擱淺，船上有13人待援，情況危急，布袋海巡隊2003艇長研判，若無法即時脫困最低潮恐翻覆，艇長評估與遊艇緊急狀況，運用拋繩筒帶纜，拖帶救援成功。今天救援影片曝光，當船帶纜順利拖動剎那，獲救遊艇人員及巡邏艇官兵歡呼。

第五巡防區說，獲報後，立即請布袋隊調度鄰近3浬海域巡邏PP-2003往馳援，同步動員中部分署第四岸巡隊人力與協調在地漁民救援，布袋海巡隊2003艇火速在昨天下午2點53分抵達擱淺現場，通報到場不到10分鐘，因擱淺現場水深極淺，巡防艇受限吃水，有擱淺風險，事故現場風勢漸強，且值退潮時段，艇長研判，如無法即時脫困，到下午4點26分最低潮時，恐有翻覆風險，而13名民眾亦將置身於恐懼中。

艇長決定運用拋繩筒帶纜拖帶，運用廣播安撫擱淺船上民眾情緒，緩和恐慌與緊張情緒，說明海巡人員運用拋繩筒帶纜，請遊艇民眾注意配合，海巡人員發揮訓練成果，一次發射，成功帶纜，2003艇艇長結合豐富海上執勤經驗，配合海浪舉抬效應，經過多次拖帶嘗試，下午3點半，成功拖離擱淺沙洲，3點48分拖返布袋第三漁港，順利達成任務。：

2003艇海巡人員說，到場時因受限水深，無法靠近，待救人員緊張，救援人也很緊張，所幸海巡艇配賦充足救援設備，加上完善訓練，圓滿達成任務，當船帶纜，順利拖動剎那，大家歡呼開心。

嘉義縣布袋鎮第三漁港出海口，有艘遊艇擱淺，船上有13人待援，情況危急，布袋海巡隊...
嘉義縣布袋鎮第三漁港出海口，有艘遊艇擱淺，船上有13人待援，情況危急，布袋海巡隊2003艇運用拋繩筒帶纜，拖帶救援成功。圖／海巡署第五巡防區提供
分享
嘉義縣布袋鎮第三漁港出海口，有艘遊艇擱淺，船上有13人待援，情況危急，布袋海巡隊...
嘉義縣布袋鎮第三漁港出海口，有艘遊艇擱淺，船上有13人待援，情況危急，布袋海巡隊2003艇運用拋繩筒帶纜，拖帶救援成功。圖／海巡署第五巡防區提供
分享

海巡署遊艇漁民

相關新聞

1年150億！地下匯兌規模大 僅次詐團、運毒

2019-05-04 23:25

遊戲主題餐廳開賭 賭客贏了錢...遭洗劫

2019-05-04 23:28

賭場2.0沒現金 金流都在App

2019-05-04 23:40

借十萬不堪高利 夫妻走上絕路

2019-05-04 23:28

求女兒回家遭拒 心碎爸持刀上街揮舞還抵住自己脖子

2019-05-04 20:55

【即時短評】電子遊藝場化身主題餐廳重出江湖

2019-05-04 20:03

外星人控制我！精神病男失心發狂持刀捅女友 被判無罪

2019-05-04 19:32

春吶移師高雄 高市毒防局加緊宣導防制

2019-05-04 18:22

影／賭場化身主題餐廳 賭客贏錢後開心幾分鐘就被搶

2019-05-04 18:08

臉書互嗆結樑子 花蓮牛排店遭惡煞狠砸

2019-05-04 16:20

永和河濱分屍案3外籍男否認殺人犯行 法官裁續押

2019-05-04 15:15

立委林奕華辦公室主任涉性侵 今遭妨害性自主函送法辦

2019-05-04 14:49

護理之家火警起訴護理師 公會、鄭文燦聲援：認定錯誤

2019-05-04 14:07

喝完酒超衝動！ 友人遭撞男竟持刀往對方捅3刀

2019-05-04 12:57

影／電擊虐打斷腳筋4大黑幫橫行 竹市警威力掃蕩

2019-05-04 12:20

影／統促黨暴力恐嚇 中市警掃蕩幫派分子59人

2019-05-04 12:15

年改延退警力老化…資深佐警獨有福利沒了 準備上深夜勤

2019-05-04 10:07

影／老婦北市街頭賣彩券糟搶 搶匪24小時落網

2019-05-04 10:05

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

影／電擊虐打斷腳筋4大黑幫橫行 竹市警威力掃蕩

2019-05-04 12:20

鹽酥雞送九層塔滿滿一盤 網驚：難怪天天排隊

2019-05-04 11:01

立委林奕華辦公室主任涉性侵 今遭妨害性自主函送法辦

2019-05-04 14:49

影／賭場化身主題餐廳 賭客贏錢後開心幾分鐘就被搶

2019-05-04 18:08

玉管處救命山屋被破壞 奧客偷接電煮泡麵

2019-05-04 12:17

夜市掀「盲包」經濟熱 挖寶者拆開多夢碎

2019-05-04 11:52

高中生上摩鐵很正常？ 網：比去MTV乾淨

2019-05-04 15:39

16個打1個 警察到場逃散仍全被查獲移送法辦

2019-05-04 20:11

網友怨：超過40歲不能穿短褲上班？那我改穿...

2019-05-05 08:18

蘭嶼情人洞女子疑失足落海 命危急救中

2019-05-04 17:16

7旬貪汙鄉長棄保潛逃 親近人士：他不想老死獄中

2019-05-04 16:30

噁！男在超商通便器上裝針孔 10男女客如廁全被錄

2019-05-04 15:15

網傳「不能倒轉」美女照 網民反轉後驚嚇：是妖術啊

2019-05-04 13:30

汽車騎上安全島 機車騎士卡車底命危送醫

2019-05-04 22:33

老婦疑走進水泥車死角 頭部重創當場死亡

2019-05-04 18:51

影／醉誇張！醉男躺路邊機車當床睡 朋友徹夜守12小時

2019-05-04 11:18

調查官與議員助理捲入性侵疑雲 調查局澄清不在現場

2019-05-05 00:12

黑幫進駐港區圍船恐嚇太囂張 高雄警方掃蕩18人

2019-05-04 12:49

夜市小姊妹叫賣餅乾 母：不得已

2019-05-04 11:32

捲入立委助理被控性侵案？調查局否認調查官設局

2019-05-04 22:01

影／高雄機車互撞火警影片曝光 起火機車疑闖紅燈

2019-05-04 10:39

護理之家火警起訴護理師 公會、鄭文燦聲援：認定錯誤

2019-05-04 14:07

沒看到警察？秘錄器打臉小黃司機 違規拒停加罰3千元

2019-05-04 16:22

懷孕女控「不能勝任」解雇 法院駁回：她一直下錯單

2019-05-04 12:10

【即時短評】電子遊藝場化身主題餐廳重出江湖

2019-05-04 20:03

高雄春吶取締交通違規 1男子疑酒駕吃9萬罰單

2019-05-04 11:50

求女兒回家遭拒 心碎爸持刀上街揮舞還抵住自己脖子

2019-05-04 20:55

毒蟲違停想吸毒止癮 眼尖警員當場起獲槍毒

2019-05-04 19:33

1年150億！地下匯兌規模大 僅次詐團、運毒

2019-05-04 23:25

槍手代打麻將卻擅離桌被金主砍死 莽撞金主被判9年徒刑

2019-05-04 16:44

夜間不開車燈有人被罰了 宜蘭警方取締罰1千2到3千6

2019-05-04 18:35

先生變賣田產包養小三 妻子訴請離婚法官判准

2019-05-05 07:52

國中老師被檢舉對女學生性騷擾 停職接受調查

2019-05-04 12:50

影／疑風浪大！台東客輪凱旋二號偏航撞港嘴無人受傷

2019-05-04 16:19

外星人控制我！精神病男失心發狂持刀捅女友 被判無罪

2019-05-04 19:32

遊戲主題餐廳開賭 賭客贏了錢...遭洗劫

2019-05-04 23:28

女會計乾坤大挪移 侵占公司近2千萬公款

2019-05-04 16:46

借十萬不堪高利 夫妻走上絕路

2019-05-04 23:28

歧視孕婦？常「下錯單」公司解聘她 法官判有理

2019-05-04 23:44

涉性騷停職調查 已婚男老師喊冤

2019-05-04 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top