遊艇擱淺待援 海巡發射遠帶纜神器即刻救援

2019-05-05 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



海巡署第五巡防區昨天下午接獲基隆海岸電台通報，在嘉義縣布袋鎮第三漁港出海口，有艘遊艇擱淺，船上有13人待援，情況危急，布袋海巡隊2003艇長研判，若無法即時脫困最低潮恐翻覆，艇長評估與遊艇緊急狀況，運用拋繩筒帶纜，拖帶救援成功。今天救援影片曝光，當船帶纜順利拖動剎那，獲救遊艇人員及巡邏艇官兵歡呼。

第五巡防區說，獲報後，立即請布袋隊調度鄰近3浬海域巡邏PP-2003往馳援，同步動員中部分署第四岸巡隊人力與協調在地漁民救援，布袋海巡隊2003艇火速在昨天下午2點53分抵達擱淺現場，通報到場不到10分鐘，因擱淺現場水深極淺，巡防艇受限吃水，有擱淺風險，事故現場風勢漸強，且值退潮時段，艇長研判，如無法即時脫困，到下午4點26分最低潮時，恐有翻覆風險，而13名民眾亦將置身於恐懼中。

艇長決定運用拋繩筒帶纜拖帶，運用廣播安撫擱淺船上民眾情緒，緩和恐慌與緊張情緒，說明海巡人員運用拋繩筒帶纜，請遊艇民眾注意配合，海巡人員發揮訓練成果，一次發射，成功帶纜，2003艇艇長結合豐富海上執勤經驗，配合海浪舉抬效應，經過多次拖帶嘗試，下午3點半，成功拖離擱淺沙洲，3點48分拖返布袋第三漁港，順利達成任務。：