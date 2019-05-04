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遊戲主題餐廳開賭 賭客贏了錢...遭洗劫

2019-05-04 23:28聯合報 記者何烱榮、林佩均白錫鏗／連線報導

檢警掃蕩台中市「RAISE遊戲主題餐廳」，店員都身著黑衣黑褲。 記者林佩均／翻攝
檢警掃蕩台中市「RAISE遊戲主題餐廳」，店員都身著黑衣黑褲。 記者林佩均／翻攝
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檢警追查RAISE遊戲主題餐廳涉嫌掛羊頭賣狗肉，假遊戲之名經營職業賭場，多名賭客報案贏錢後遭洗劫。台中、彰化警方連日來查獲多名主嫌及幹部，分別依涉組織犯罪條例、賭博等罪移送法辦，蔡姓主嫌被提列為治平專案檢肅目標。

台中市文心路上的「RAISE遊戲主題餐廳」，三月遭檢警查獲，內有八年級生女荷官穿短裙、透膚黑絲襪，吸引不少年輕賭客上門。檢警追查，業者被查後未收斂，還利用手機ＡＰＰ軟體，採會員制模式，招攬賭客以虛擬遊戲點數兌換現金，台中警方日前再抄店家，將店長、員工及賭客等十人移送法辦。

彰化縣警察局昨宣布在員林市大同路一段查獲RAISE遊戲主題餐廳員林分公司涉嫌經營職業賭場，逮捕卅八歲蔡姓、卅歲陳姓主嫌及四名手下，查扣開山刀、伸縮警棍、鐵棍、催款通知單、欠款通知單及現金四萬多元，依組織犯罪條例罪嫌移送，蔡姓主嫌提列為治平專案檢肅目標。

RAISE遊戲主題餐廳員林店藏身在一家簡餐店二樓，每天下午二時營業到次日早上。到這家主題餐廳玩百家樂撲克，業者會要求先下載指定的ＡＰＰ，再以一比一百的比例，用現金兌換遊戲幣，儲值在ＡＰＰ的網路銀行個人帳戶裡。賭客要玩時，到櫃台用遊戲幣換籌碼下注，如果贏錢後不玩了，籌碼再換成遊戲幣回存到ＡＰＰ帳戶裡，事後可兌換現金。

三月間，有男子報案說，他多次到這家主題餐廳玩百家樂撲克，最後一次贏錢後，一走出餐廳就被蔡姓等數名男子攔下，要求交出手機，把他帳戶的兩千六百萬遊戲幣（換算台幣廿六萬元），全轉匯到對方的帳戶後鎖卡，並脅迫他提款廿七萬元才放人。

警方說，目前有五名被害人報案，他們到餐廳玩撲克贏錢後，都在餐廳前被數名男子持棍棒包圍，聲稱他們詐賭贏錢，恐嚇若不交出手機、提款卡，就要住狗籠；被害人共被搶走一百四十萬元、簽下本票和借據的金額共六百五十萬元。

賭場警察賭博

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