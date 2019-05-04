1年150億！地下匯兌規模大 僅次詐團、運毒

2019-05-04 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／台北報導



全台地下匯兌犯罪金額每年約一百五十億元，不但是嚴重地下經濟問題，也造成政府稅收短少。圖為台北市刑大破獲地下匯兌集團。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

根據行政院洗錢防制辦公室發布的「國家洗錢及資恐風險評估報告」，台灣從事地下通匯業者的犯罪所得，每年約為一百五十億元，僅次於詐欺及毒品販運的第三大犯罪所得。

今年二月，趙姓、李姓男子經營兩岸地下匯兌業務，透過朋友介紹，得知綽號「小強」的男子，有意以三百五十萬元代價兌換人民幣，雙方約在新光三越站前廣場交易，卻在當場換匯完畢後，被黑吃黑搶走現金。

台北市李姓女子只有卅二歲，但她經營地下匯兌業務，從三年前至今交易金額已高達七千萬元。刑事局日前到李女住處搜索，扣押犯罪不法所得，除銀行帳戶近四百萬元，還有一輛保時捷轎車、兩處北市房產，總價值超過四千五百萬元。

警政署分析，地下匯兌抽佣比率在匯兌金額的百分之一到百分之五，多數利用如東南亞商店、網拍業等掩護，收取客戶現金後，再以LINE、微信等通訊軟體或電話方式，通知境外據點放款或轉帳，通匯地區以中國大陸、香港、澳門、泰國、韓國為主。

警方指出，地下匯兌因為手續方便、快速，加上金流隱密，不會讓政府掌握，無形中減少稅務相關問題，國內部分從事國際貿易的公司，也會利用地下匯兌管道，進行資金流通及節稅。

地下匯兌除擾亂金融秩序外，更嚴重的是詐騙集團及簽賭網站，利用地下匯兌規避警方查緝。

台北市一名警官去年在偵辦詐騙集團案件時，發現背後首腦在兩岸開設「創投公司」，實際上從事地下匯兌業務，目的就是在資金轉移過程中，以創投名義在兩岸掩護非法並洗錢，同時將詐騙犯罪所得透過地下匯兌轉移到境外，造成金流斷點，嚴重妨害刑案追查。