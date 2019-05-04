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KTV藏毒99包 通霄警分局搜索查獲

2019-05-04 21:44聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣通霄警分局掌握線報，昨天下午在苑裡鎮西勢里一間KTV執行搜索，在會館櫃檯下方抽屜查獲咖啡毒品99包，經查驗內含二、三級毒品，將涉案27歲林姓男子帶回調查後，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，查獲的咖啡包毒品連袋重787.77公克，在場的KTV林姓服務生承認是他所有。

苗栗縣通霄警分局在苑裡鎮西勢里一間KTV查獲99包咖啡包毒品。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣通霄警分局在苑裡鎮西勢里一間KTV查獲99包咖啡包毒品。圖／記者胡蓬生翻攝
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毒品咖啡KTV

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