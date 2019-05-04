KTV藏毒99包 通霄警分局搜索查獲

2019-05-04 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣通霄警分局掌握線報，昨天下午在苑裡鎮西勢里一間KTV執行搜索，在會館櫃檯下方抽屜查獲咖啡包毒品99包，經查驗內含二、三級毒品，將涉案27歲林姓男子帶回調查後，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。