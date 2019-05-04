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獨／5大嫁香港豪門台女星齊亮相 一張照洩夫家財力驚人

求女兒回家遭拒 心碎爸持刀上街揮舞還抵住自己脖子

2019-05-04 20:55聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市八德區48歲吳姓男子，昨日疑似和家人吵架，情緒不穩相當激動，拿著西瓜刀上街...
桃園市八德區48歲吳姓男子，昨日疑似和家人吵架，情緒不穩相當激動，拿著西瓜刀上街揚言自殺，警方趕到現場安撫男子，但男子十分激動，遂上前以強制力控制並將刀奪下，阻止憾事發生。圖／警方提供
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桃園市八德區48歲吳姓男子，昨日疑似和家人吵架，情緒不穩相當激動，拿著西瓜刀上街，甚至在店家前面揮舞，還抵住自己的鎖骨揚言自殺，警方接獲民眾報案，立刻趕到現場安撫男子，但男子越講越激動，揮舞刀子恐傷及無辜民眾，警方遂上前以強制力控制男子並將刀奪下，阻止男子想不開。

八德警分局八德派出所巡邏員警李品賢、黃怡玲、許喻庭昨日接獲報案，火速抵達現場，當時吳男蹲在一旁喃喃自語，手裡握著尖銳西瓜刀，員警一邊安撫吳男，一邊通知備勤警員張伯陽到場支援，當支援警力抵達，準備要掏出警棍將吳男手上西瓜刀打下時，吳男見狀情緒更加激動，不斷揮舞險傷及無辜，警方迅速上前施以強制力、以徒手方式奪下西瓜刀，再將男子壓制在地。

吳男向警方哭訴，自己居住於大溪區，手上的刀是工作所需，因此會隨身攜帶，來八德區是為了找女兒，希望女兒能回家團聚，但父女倆見面後大吵一架，女兒不願意返家，吳男心情沮喪而喝酒，情緒湧上才有想死念頭，所幸警方及時趕到現場，阻止憾事發生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

桃園市八德區48歲吳姓男子，昨日疑似和家人吵架，情緒不穩相當激動，拿著西瓜刀上街...
桃園市八德區48歲吳姓男子，昨日疑似和家人吵架，情緒不穩相當激動，拿著西瓜刀上街揚言自殺，警方趕到現場安撫男子，但男子十分激動，遂上前以強制力控制並將刀奪下，阻止憾事發生。圖／警方提供
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桃園市八德區48歲吳姓男子，昨日疑似和家人吵架，情緒不穩相當激動，拿著西瓜刀上街揚言自殺，警方趕到現場安撫男子，但男子十分激動，遂上前以強制力控制並將刀奪下，阻止憾事發生。圖／警方提供
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桃園市八德區48歲吳姓男子，昨日疑似和家人吵架，情緒不穩相當激動，拿著西瓜刀上街揚言自殺，警方趕到現場安撫男子，但男子十分激動，遂上前以強制力控制並將刀奪下，阻止憾事發生。圖／警方提供
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