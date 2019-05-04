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外星人控制我！精神病男失心發狂持刀捅女友 被判無罪

2019-05-04 19:32聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市男子「勇哥」（化名）與女友花花（化名）同居，去年10月17日清晨卻突然失心發狂，持水果刀猛砍女友頭、臉、胸部，還不斷喃喃自語「原諒我、我愛神、我愛耶和華」，見女友傷重倒臥血泊時還只說一句「我殺人了」，隨後轉身進廚房自殘，花花趁隙奮力脫逃保命。檢方依殺人未遂罪嫌起訴勇哥，高雄地方法院審結認定，勇哥急性精神病發，判他無罪，但要入相當處所監護3年。

據悉，花花當時身負重傷，全身浴血倒臥鳳林三路段騎樓，被路人發現報警送醫才撿回一命。警方在民眾指引下，進入案發民宅，發現勇哥也全身是血，跪坐在廚房內，情緒極度不穩，不斷大吼大叫，還有自殘舉動。

勇哥在警詢時供稱，這世界上有神，這個世界只剩下12年，「要趕快」，自己只有以疼痛來證明所言為真，自己是被外星人控制才要殺害花花。

檢警調查，勇哥因不明原因突發殺人犯意，用水果刀猛砍花花，導致花花左側外傷性氣血胸，且頭、臉、胸、腹部及四肢有多處撕裂傷，倒地不起，倘若花花沒開門逃離現場，恐怕會因失血過多而有生命危險，因此認為勇哥涉嫌殺人未遂罪。

花花歷經清創等手術後病情穩定，到庭陳稱勇哥當時狀況很不正常，兩人同居一年多以來，第一次看到他這樣，男友沒有濫用毒品、酗酒習慣，「真的不知道為何會突然發瘋、拿刀刺我」，認為勇哥當時精神狀況應該是不正常。

高醫鑑定報告出爐，認為勇哥在案發前一天開始出現急性精神病症狀，包含脫離現實的怪異思想、行為，案發當時深受精神病症狀干擾，現實感缺損，無法有邏輯思辯與判斷是非，缺乏依辨識而行為的能力。

高雄地方法院審結指出，勇哥案發時已心神喪失，判他無罪，但要入相當處所監護3年，全案可上訴。

高雄市「勇哥」（化名）與女友花花（化名）同居，去年卻突然急性精神病發，持水果刀猛...
高雄市「勇哥」（化名）與女友花花（化名）同居，去年卻突然急性精神病發，持水果刀猛砍女友，高雄地方法院根據高醫鑑定報告，認定他案發時已心神喪失，判他無罪，但要入相當處所監護3年。記者林保光／攝影
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