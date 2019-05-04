臉書互嗆結樑子 花蓮牛排店遭惡煞狠砸

2019-05-04 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



警方偵訊王男。記者余衡／翻攝 分享 facebook

花蓮縣吉安鄉自強路上的「地6攤牛排店」昨晚7點半左右遭10名惡煞持棍棒闖入狠砸，店內玻璃、煎台遭砸毀嚇壞用餐民眾，所幸無人受傷，吉安警方漏夜偵辦逮捕2人，初步釐清為臉書留言糾紛導致。

吉安警方表示， 昨晚案發後立即組成專案小組，經調閱監視器鎖定兩部車輛往北逃逸，經兵分多路以車追人，案發16小時內先行逮捕22歲謝姓男子及26歲王姓男子。