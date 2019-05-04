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韓國瑜答詢跳針發大財掀風波 自經區爭議一次看懂

臉書互嗆結樑子 花蓮牛排店遭惡煞狠砸

2019-05-04 16:20聯合報 記者余衡╱即時報導

警方偵訊王男。記者余衡／翻攝
警方偵訊王男。記者余衡／翻攝
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花蓮縣吉安鄉自強路上的「地6攤牛排店」昨晚7點半左右遭10名惡煞持棍棒闖入狠砸，店內玻璃、煎台遭砸毀嚇壞用餐民眾，所幸無人受傷，吉安警方漏夜偵辦逮捕2人，初步釐清為臉書留言糾紛導致。

吉安警方表示， 昨晚案發後立即組成專案小組，經調閱監視器鎖定兩部車輛往北逃逸，經兵分多路以車追人，案發16小時內先行逮捕22歲謝姓男子及26歲王姓男子。

兩人初步供稱，因為朋友不滿店主曾在網路上發表批評言論，要求撤除不成引發互嗆，才會力挺朋友前往砸店，目前將兩人以妨害秩序、恐嚇、妨害自由及毀損罪將移送偵辦，另將持續追緝其餘8人到案。

警方前往牛排店勘查。記者余衡／翻攝
警方前往牛排店勘查。記者余衡／翻攝
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吉安恐嚇

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