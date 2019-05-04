準爸爸鋌而走險幫販毒抵債 牟利不成反被判2年徒刑

2019-05-04 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



陳姓男子即將當爹，在外積欠酒債，還要負擔家中孕妻產檢、生產、甚至日後養育孩子的費用，頓時萌生經濟壓力，竟投機答應酒店結識的陌生男子「小偉」，南下高雄高鐵站交易第二級毒品搖頭丸，事成後債務一筆勾銷，還有2萬元報酬。陳男交易得手淨重約1.6公斤搖頭丸，卻在高鐵站被埋伏員警逮捕，橋頭地方法院依共同犯販賣第二級毒品未遂罪，判他有期徒刑2年。

檢警調查，曾有多項毒品前科的陳男去年4月間在酒店結識小偉，小偉提議由陳男南下高雄買搖頭丸，再北上交貨，並應允事成後，陳男欠下的1萬6千元酒錢就此作罷，還能額外收2萬元報酬。陳男貪圖利益，答應在去年6月21日南下高雄左營高鐵站，與另名吳男見面，以20萬元入手1包淨重1660公克的搖頭丸。

陳男見事成，打算轉身搭高鐵北上交貨，卻在高鐵站大廳被埋伏員警查獲販毒情事，到案也坦承犯行。

陳男辯護人當庭辯稱，當事人在整個犯罪計畫中，僅擔任收取、轉交毒品工具角色，未真正因扣案毒品而獲利，且案發後也全盤托出並配合調查、提供毒品上手，顯見誠摯悔恨、犯後態度良好，也願意承擔相關法律責任。

橋頭地方法院審理指出，陳男明知小偉有意入手毒品後，再轉賣給不特定人士牟利，卻仍答應配合，有犯意聯絡，只是犯案過程被逮，認定犯販賣第二級毒品未遂罪。