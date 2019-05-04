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影／電擊虐打斷腳筋4大黑幫橫行 竹市警威力掃蕩

2019-05-04 12:20聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹地區飛砂幫、四海幫、三光幫、三環幫4大幫派橫行魚肉鄉民，暴力討債、販毒及改造槍械，除了無辜民眾受害，甚至窩裡反對幫派成員電擊虐打及斷手腳筋，新竹市警局配合全國同步掃黑行動專案，掃蕩4大幫派逮捕38人，破獲2處地下兵工廠及6個地下錢莊，查扣大批槍械與毒品，掃蕩成果豐碩。

市警局指出，四海幫海中堂方姓老大涉嫌指揮旗下成員向店家強行收取保護費，不從隨即三番兩次率眾砸店、毆打店員，恃強勒索、恐嚇取財及暴力介入都更等，第2警分局檢肅方姓老大及成員共9人到案。

風飛砂幫風北會朱姓角頭因旗下小弟與被害人有金錢糾紛，涉嫌聚集旗下人馬前往助勢，持利器攻擊被害人成傷，另因毒品糾紛，強押被害人虐打並逼迫簽立1000萬元本票等，市刑大偵2隊蒐 證後檢肅朱姓男子及成員共12人到案。

三光幫楊姓角頭常率幫眾對特定商家、小公司暴力討債並要求入股，若對方不從或不處理債務，就到對方公司潑漆、潑糞、潑餿水，甚至砸店、傷人，楊男及幫眾共7人也由第1警分局逮捕移送法辦。

三環幫邱姓老大平時以吸收詐欺車手為常業，因一名車手私吞集團詐騙所得，慘遭電擊棒電擊虐打，並砍斷手筋及腳筋，手段兇殘，第3警分局循線破獲，逮捕邱男及成員共10人。

市刑大指出，4月29日起針對幫派大掃蕩，對幫派圍事、投資、經營及經常活動處所，採取聯合稽查，剷除幫派所依附行業，並向上溯源，斷絕幫派金流，共逮捕38人，破獲2處改造槍械工廠、6處地下錢莊，查扣改造手槍、電擊槍、電擊棒、震撼彈及各類刀械與毒品，都依組織犯罪等罪嫌移送法辦。

警方呼籲市民如遭受暴力、恐嚇等不法侵害，應勇於報案，警方對違法行為必嚴加究辦，以展現維護治安的決心。

新竹市警方掃蕩4大幫派，查扣大批槍械、改造工具、毒品等，成果豐碩。記者黃瑞典／攝...
新竹市警方掃蕩4大幫派，查扣大批槍械、改造工具、毒品等，成果豐碩。記者黃瑞典／攝影
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新竹市警方掃蕩4大幫派，查扣大批槍械、改造工具、毒品等，成果豐碩。記者黃瑞典／攝...
新竹市警方掃蕩4大幫派，查扣大批槍械、改造工具、毒品等，成果豐碩。記者黃瑞典／攝影
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幫派毒品地下錢莊恐嚇詐欺

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