影／統促黨暴力恐嚇 中市警掃蕩幫派分子59人

2019-05-04 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市警局配合警政署執行「全國同步掃黑專案行動」，檢警兵分台中、苗栗、屏東，逮捕涉嫌影響107年九合一公職人員選舉苗栗選情、統促黨身分的田嫌、飛虎幫鄭嫌聚眾在X-CUBE與安管人員大亂鬥、開設超跑租賃車以不實高額車輛維修費恐嚇取財的莊嫌等共8名檢肅治平對象，組織犯共51名成員，查獲開山刀、武士刀、本票等贓證物，依法移送。莊嫌聲押獲准，鄭、陳嫌8萬至10萬元交保，其餘檢察官訊後釋回。

檢警調查，苗栗田姓主嫌(64歲)有統促黨、飛鷹幫身分，手下結合竹聯幫雷堂福苗八聯會成員，以暴力恐嚇王姓被害人(45歲)簽下2張50萬元本票，再變賣其車輛兌現，不法獲利；田去年投入「107年九合一公職人員選舉」苗栗一處里長候選人競選，恐嚇對手支持者要以對手名義進行賄賂，讓田當選，支持者心生畏懼報警，田落選。

今年二二八連假發生台中夜店X-CUBE酒客與安管人員大亂鬥事件，檢警追查，鄭姓主嫌(33歲)於農曆年初攜帶毒品入內遭該夜店安管人員制止，引發第一波衝突，鄭嫌心生不滿率5名手下2月27日再到夜店滋事，引發第二波衝突，雙方持鋁棒互毆畫面，震驚全國。

刑大偵六隊調查，鄭嫌為飛虎幫成員，在台中市南屯區開設男公關酒館，公司訂定嚴苛管理規則，2名男性員工急需金錢簽下3萬至6萬元不等本票，卻遭強押逼迫坐檯陪酒，不服從即率小弟痛毆。

台中市大甲警分局調查，黃姓被害人去年4月在大里一家餐廳用餐，酒杯誤炸到莊姓主嫌(30歲)的藍寶堅尼超跑，莊獅子大開口維修費用300萬元，黃被強押簽下本票30萬元；林姓被害人向莊承租轎車，歸還時莊卻稱車輛毀損，需付維修費50萬元，林無力償還，遭小弟痛毆。