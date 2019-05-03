脫離幫派反遭囚禁毆打 新北警破竹聯幫仁堂暴力集團

2019-05-03 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



以沈姓男子為首，活躍在新北市新莊區的竹聯幫仁堂暴力集團，常利用臉書及通訊軟體群組吸收涉世未深民眾擔任詐欺車手外，平時逞兇鬥狠，遇有成員與他人發生糾紛或衝突時，即以通訊軟體呼叫支援，屢屢糾眾鬥毆，藉此壯大勢力。

去年12月底，綽號「小毛」等3名車手在家長勸說下，欲脫離幫派組織，3人下定決心金盆洗手，卻引起沈姓男子不滿，指揮白姓男子等人藉故率眾將人押到板橋區某旅館囚禁毆打，並多次以借錢未還等理由，恐嚇脅迫其家屬支付錢財。

新北市刑大偵一隊報請臺灣新北地檢署檢察官指揮，深入蒐集不法事證數月，配合警政署執行108年第1次「全國同步掃黑行動」專案，昨天將沈姓男子與旗下幫眾共10人查緝到案，查扣改造手槍、西瓜刀、折疊刀、鋁製球棒、電擊槍及本票等贓證物，訊後依違反組織、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送新北地檢署偵辦。