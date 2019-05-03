脫離幫派反遭囚禁毆打 新北警破竹聯幫仁堂暴力集團
以沈姓男子為首，活躍在新北市新莊區的竹聯幫仁堂暴力集團，常利用臉書及通訊軟體群組吸收涉世未深民眾擔任詐欺車手外，平時逞兇鬥狠，遇有成員與他人發生糾紛或衝突時，即以通訊軟體呼叫支援，屢屢糾眾鬥毆，藉此壯大勢力。
去年12月底，綽號「小毛」等3名車手在家長勸說下，欲脫離幫派組織，3人下定決心金盆洗手，卻引起沈姓男子不滿，指揮白姓男子等人藉故率眾將人押到板橋區某旅館囚禁毆打，並多次以借錢未還等理由，恐嚇脅迫其家屬支付錢財。
新北市刑大偵一隊報請臺灣新北地檢署檢察官指揮，深入蒐集不法事證數月，配合警政署執行108年第1次「全國同步掃黑行動」專案，昨天將沈姓男子與旗下幫眾共10人查緝到案，查扣改造手槍、西瓜刀、折疊刀、鋁製球棒、電擊槍及本票等贓證物，訊後依違反組織、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市刑大大隊長黃建榮表示，為維護2020年1月總統、立法委員選舉工作，有效淨化轄內治安，防制幫派暴力介入選舉，並為痛擊幫派聚眾暴力，防制不法份子吸收涉世未深青少年從事非法行為，配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，對轄區幫派大掃蕩，他指出，新北警方將持續掃蕩以暴力或其他不法手段危害社會治安的幫派組合，給新北市民一個「安居樂業」的生活環境。
留言