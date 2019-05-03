全國大掃黑 警瓦解新店在地暴力幫派逮9人

2019-05-03 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市新店警分局昨天由北檢重大刑案專責組檢察官林彥均指揮，兵分多路在新北市新店區破獲橫行安坑地區暴力組織，查獲以32歲、綽號「大頭」的葉姓男子為首的犯罪集團共9人，查扣道具槍4把、道具彈17顆、棍棒10支、鋁棒1支、宮廟背心2件、手機7支等證物，訊後依組織、槍砲、妨害自由、恐嚇、聚眾滋事等罪嫌送辦。

警方指出，葉姓男子自17歲就加入安坑地區在地角頭旗下，協助經營職業賭場及暴力討債，憑著敢衝敢拚的凶狠性情，地位一路爬升，還吸收青少年加入壯大聲勢，甚至有幕後金主出資讓他開設土地工程開發公司，以合法掩護非法。

警方調查，葉男平日橫行新店安坑地區，也在雙北市犯下多起聚眾鬥毆、傷害、持槍押人、妨害公務、公共危險等犯行，去年12月底，因與人發生停車糾紛，竟率眾於一日內連續犯下毆打社區管理員，在社區大廳燃放信號彈、持槍射擊恫嚇、砸毀店家及自小客車並聚眾圍堵派出所，行徑十分囂張。

新店警方蒐證數月後，昨天配合警政署「全國大掃黑」專案行動，會同北市警方強力掃蕩，逮捕葉男及幫眾共9人到案，查扣道具槍4把、道具彈17顆、棍棒10支、鋁棒1支、宮廟背心2件、手機7支等證物。