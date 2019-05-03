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影／春吶高雄開場 緝毒犬進駐

2019-05-03 19:21聯合報 記者林保光╱即時報導

春吶音樂季今年首度移師高雄市，今天傍晚在高雄旗津沙灘登場，年輕男女傍晚開始進場，隨著音樂舞動。警方動員上百警力戒備，緝毒犬也進駐會場。高雄市政府及檢警單位在音樂會開場前，在「風真透」主舞台，高呼「只有音樂沒有毒品」。

高雄市政府秘書長楊明州秘書長在致詞時，表示春吶移師旗津海邊，市長韓國瑜要他告訴年輕朋友們，到高雄參加音樂祭，享受音樂放鬆活動之際，也要叮嚀青少年，「只要青春不要毒品，只要音樂不要毒品」，不要出於好奇、同儕誘惑或是不知道如何拒絕，而誤用毒品，也要注意自身安全，千萬不要濫用藥物。

春吶音樂季今天傍晚在高雄旗津登場，少女隨樂曲跳舞。記者林保光／攝影
春吶音樂季今天傍晚在高雄旗津登場，少女隨樂曲跳舞。記者林保光／攝影
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春吶音樂季今天傍晚在高雄旗津登場，吸引年輕人參加。記者林保光／攝影
春吶音樂季今天傍晚在高雄旗津登場，吸引年輕人參加。記者林保光／攝影
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春吶音樂季首度移到高雄登場，高雄市政府等單位在主舞台宣導「只要音樂，沒有毒品」。...
春吶音樂季首度移到高雄登場，高雄市政府等單位在主舞台宣導「只要音樂，沒有毒品」。記者林保光／攝影
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保三緝毒犬進春吶會場。記者林保光／攝影
保三緝毒犬進春吶會場。記者林保光／攝影
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春吶音樂季今天傍晚在高雄旗津登場，吸引情侶參加。記者林保光／攝影
春吶音樂季今天傍晚在高雄旗津登場，吸引情侶參加。記者林保光／攝影
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毒品高雄市韓國瑜沙灘

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