影／春吶高雄開場 緝毒犬進駐

2019-05-03 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



春吶音樂季今年首度移師高雄市，今天傍晚在高雄旗津沙灘登場，年輕男女傍晚開始進場，隨著音樂舞動。警方動員上百警力戒備，緝毒犬也進駐會場。高雄市政府及檢警單位在音樂會開場前，在「風真透」主舞台，高呼「只有音樂沒有毒品」。