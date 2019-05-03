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月薪10.1萬經理午休睡到自然醒 陽信銀不聘了

涉盜運台電柴油變賣 曾雅妮叔叔遭起訴

2019-05-03 15:17中央社 高雄3日電

高球名將曾雅妮的叔叔曾茂昭等7人，利用承包台電興達發電廠運油工程時行賄台電工程師，涉盜運高級柴油變賣牟利。橋頭地檢署今天偵結，依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

台電興達發電廠去年5月間爆發工程師勾結貨運公司人員竊取柴油案，橋頭地檢署獲報指揮廉政署南部地區調查組前往電廠查扣貨運公司油罐車柴油1萬7000多公升，帶回涉案曾茂昭、台電吳姓工程師等人偵訊。

檢廉查出曾茂昭與楊姓女友經營貨運行，利用承包台電興達發電廠運油工程時，涉嫌行賄負責運油驗收吳姓工程師新台幣70萬元，並在油罐車內設置暗倉裝水假造空車重量，於卸油時未如實過磅秤重，同時藉機將暗倉洩水，隨後操作油閥將部分應卸下柴油偷存入油罐車內暗倉，再由吳姓工程師協助出具不實過磅資料，放行司機駕駛油罐車以偷天換日手法將柴油運回公司變賣牟利。

檢方去年9月訊後依貪污治罪條例及有滅證、串供之虞聲押曾茂昭與吳姓工程師，但法官審理後認為無羈押必要，裁定各以新台幣70萬元、50萬元交保，楊姓女友等人也獲交保。

橋頭地檢署今天偵結，認定曾茂昭與楊女經營貨運行共侵占台電高級柴油約261公秉，換算不法所得約555萬元，依涉犯貪污治罪條例、業務侵占等罪嫌，起訴曾茂昭及吳姓工程師等7人。

台電貪污

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