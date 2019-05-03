2男缺錢持刀、棍搶加油站收銀機 員工滅火器對峙

2019-05-03 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市王姓男子、蘇姓少年因缺錢花用，看準深夜時前鎮區成功二路台糖加油人煙稀少，兩人戴口罩，王將機車車牌拔掉，載著蘇姓少年，一人持菜刀、一人持球棍，行搶加油站收銀機，加油站兩名員工、與對面保全發現後，三人與搶匪對峙，加油站員工機警拿起滅火器，朝向兩人噴灑，警方獲報趕到，當場逮捕王姓男子，2小時後，發現蘇姓少年在附近徘徊將蘇帶回，警詢後依強盜罪移送檢方偵辦。

今天凌晨3點40分，高市前鎮警分局前鎮街派出所獲報，成功二路台糖加油站遭人持刀搶劫，警方獲報到場時，加油站兩名員工28歲羅姓男子、42歲鄂姓女子，拿著滅火器，對面的葉姓保全也持鐵管助陣，三人與搶匪對峙，加油站員工拿滅火器朝搶匪噴撒，趁亂中蘇姓少年徒步逃逸，留下王姓男子，當場被警方逮捕。

過沒多久，警方在附近發現蘇姓少男返回加油站附近窺視，發現蘇姓少年隨即搭上計程車離開，警方尾隨在後，警方之後攔查計程車，蘇姓少年看到警方後，當場愣住。蘇的耳朵還留有乾粉滅火器噴灑的粉末，腳上的白底拖鞋，與在加油站現場留下鞋印痕跡雷同，蘇才承認涉案。

蘇落網時還將犯案時黑色Ｔ恤反穿，21 歲王姓男子全身都被乾粉噴灑。兩人在撞球間認識，據了解，兩人缺錢，王提議搶加油站收銀機，少年應聲附和。行搶前，王還將自己的機車車牌拔掉，兩人都戴上口罩，王持菜刀、蘇持棍棒，行搶加油站。