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全國大掃黑！新北警同步掃蕩黑幫 淨化選前治安

2019-05-03 14:13聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市刑大偵七隊破獲竹聯幫玄武堂邱姓大哥為首共20多人的非法暴力集團。圖／警方提...
新北市刑大偵七隊破獲竹聯幫玄武堂邱姓大哥為首共20多人的非法暴力集團。圖／警方提供
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為淨化選前治安，防制幫派介入選舉，新北市警局自4月29日起，配合警政署規畫執行108年第1次「全國同步掃黑行動」專案，及「掃蕩非法槍械」、「掃蕩地下金融」專案，連日強力掃蕩黑道幫派分子及經常聚集活動、圍事場所，截至5月2日止，同步針對新北市轄區369處實施威力臨檢，執行治平專案檢肅竹聯幫、天道盟幫派分子共46人，涉嫌違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇取財等罪嫌，查獲涉及各類刑案共465人、查扣各級毒品1550公克、改造手槍4把。

新北市警方於此波掃黑行動間，鎖定轄區竹聯幫、天道盟等幫派組合成員，深入蒐集不法事證，分別報請新北地檢署、台北地檢署、桃園地檢署檢察官指揮偵辦，持拘票、搜索票在新北市板橋、中和、永和、土城、三峽區、台北市、桃園市等地同步執行搜索拘提，檢肅治平專案首惡及成員5個犯罪組織，計46人到案。

海山警分局檢肅天道盟同心會桃園分會劉姓大哥為首的暴力討債集團共11人到案，警方指出，該集團平日以桃園地區為地盤，自恃人多勢眾，非法從事恐嚇、恃強勒索、暴力討債等不法勾當，牟取不法暴利。三峽警分局檢肅竹聯幫虎堂陳姓大哥為首販毒暴力集團共6人到案，該集團以暴力強迫被害人購買毒品，擁槍自重對家族財力雄厚者恐嚇取財。新店警分局針對轄區街頭聚眾鬥毆案件，深入蒐報犯罪組合相關事證，提報治平專案，新店警方於專案期間一舉將葉姓主嫌及其幫眾共9人檢肅到案。

警方為保障民眾生命、財產安全，健全國家金融秩序，新北市警局執行「掃蕩地下金融」專案，掃蕩重點包括地下錢莊及地下匯兌業者，查獲地下錢莊12件16人、地下匯兌1件19人；新北市刑大偵七隊查獲以竹聯幫玄武堂邱姓大哥為首共20多人的不法集團，涉嫌組織犯罪並以虛擬貨幣買賣等方式從事地下匯兌，協助不法分子洗錢，經查該集團使用帳戶金流，2年來異常出入金額高達約20億元以上，並扣押市價達65萬元高級休旅車一輛，藉此彰顯警方維護新北治安的決心。

新北市警方配合警政署及刑事局執行全國掃黑專案，針對新北市轄內369處場所實施威力...
新北市警方配合警政署及刑事局執行全國掃黑專案，針對新北市轄內369處場所實施威力臨檢。圖／警方提供
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新北市三峽警分局檢肅竹聯幫虎堂陳姓大哥為首販毒暴力集團共6人，查扣相關犯罪證物。...
新北市三峽警分局檢肅竹聯幫虎堂陳姓大哥為首販毒暴力集團共6人，查扣相關犯罪證物。圖／警方提供
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新北市新店警分局針對轄區街頭聚眾鬥毆案件深入追查，將葉姓主嫌及其幫眾共9人檢肅到...
新北市新店警分局針對轄區街頭聚眾鬥毆案件深入追查，將葉姓主嫌及其幫眾共9人檢肅到案，並查扣相關涉案槍械及棍棒。圖／警方提供
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新北市刑大偵七隊查扣不法集團洗錢工具。圖／警方提供
新北市刑大偵七隊查扣不法集團洗錢工具。圖／警方提供
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