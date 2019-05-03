台美泰3方合作 泰國查獲近52公斤愷他命逮2台嫌

2019-05-03 13:46 中央社 台北3日電



愷他命示意圖。 聯合報系資料照／記者賴郁薇攝影 分享 facebook

法務部調查局和泰國警方、美國緝毒局合作，昨天破獲一起跨國毒品走私案，在泰國清邁逮捕2名涉嫌準備把毒品運往台灣的台籍嫌犯及2名泰國嫌犯，當場查扣51.74公斤愷他命。

調查局今天表示，經與泰國緝毒局、美國緝毒局合作，成功助泰國執法機關於昨天破獲跨國毒品走私案，查獲51.74公斤愷他命毒品，逮捕台灣籍楊姓、高姓嫌犯及2名泰籍同夥。

泰國副警察總長柴隆蓋特（Chalermkiat Srivorakan）以及緝毒局長吉拿帕（Chinnapat Sarasin）今天早上在清邁舉行記者會說明案情。

記者會過程中，台籍嫌犯還原如何分裝毒品、夾藏於音箱內。吉拿帕感謝台灣法務部調查局、美國緝毒局（DEA）、泰國司法部肅毒委員會（ONCB）及軍方等單位協助清查及比對情資，希望日後能持續與各國執法單位進行跨國交流及合作。

專案小組人員表示，由於明天起3天是泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的加冕典禮，泰國軍警人力都調往曼谷周邊，楊姓嫌犯等人考量泰國查緝人力不足而前往清邁接貨（毒品），殊不知早已被專案小組盯上。

專案小組監控發現，楊姓、高姓男子昨天進入一處可疑倉庫，正準備將毒品裝入2台音箱運回台灣。專案小組見時機成熟立即發動逮捕，成功在承租車輛及倉庫內查獲35包「鐵觀音」茶葉袋、每袋1公斤的愷他命成品，還有待包裝的散裝愷他命，共計51.74公斤。

調查局表示，依據目前台灣每公斤愷他命市價約新台幣百萬元行情，這批毒品價值近億元，若以1公克可供3人次吸食劑量計算，這批毒品恐可提供約16萬人次吸食。

調查局官員說，楊姓、高姓男子將接受泰國司法的追訴審判。

法務部調查局發布新聞稿表示，本案與調查局今年1月間破獲自泰國進口爽身粉貨櫃夾藏322.4公斤愷他命毒品案有關，為達「斷絕供給、拔根斷源」目標，立即與泰、美等國家執法機關組成專案小組進行國際合作。調查局將針對本案後續，持續與泰方合作、清查偵辦。