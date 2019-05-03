總統選舉前全國大掃黑 松聯幫大老「萬年」被逮

2019-05-03 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



因應2020總統大選，加上今年發生多起聚眾鬥毆，警政署發動全國掃黑查獲397人，含竹聯幫、天道盟及飛鷹幫分子，其中4人具統促黨背景，專案結合槍彈及地下匯兌查緝行動，希望打擊幫派淨化治安，避免暴力及不法金流介入選舉。

刑事局規劃上月29日至今天執行掃黑專案，檢肅治平專案對象45人，逮捕手下成員352人，犯嫌背景包括竹聯幫地虎堂、玄武堂、仁堂、信堂、和堂及天道盟太陽會、同心會、正義會，其中有9件103人涉及聚眾鬥毆。

為削減幫派火力，專案查獲槍砲案41件44人，搜出制式槍15把、改造槍32把及空氣槍33把，有6處改造槍械場所被掃蕩；警方防堵不法資金影響總統大選，查獲地下匯兌案6件19人，查扣現金390萬元、帳戶391萬元及價值7700萬元的6處房產，估算通匯金額逾2億8000萬元。

松聯幫大老「萬年」萬年祥（51歲）等9人被逮，包括他因台北市夜店殺警案被判刑的兒子萬少丞（26歲），萬等人涉嫌介入台北市及新北市的土方利益，在建築工地攻擊工人及拉白布條，毆傷某廢棄物公司業者爭奪經營權，並在餐廳霸桌滋事及向菜市場強索保護費。

警方說，查獲飛鷹幫分子田文裕（64歲）等4人，其中3人具統促黨背景，田涉嫌結合竹聯幫雷堂苗八聯會成員，因賭場經營糾紛，在台北市強押被害人逼簽100萬元本票，強盜汽車轉賣，去年底田競選苗栗縣里長，遭控逼迫1名地方人士替他買禮物賄選。