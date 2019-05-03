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台北市二殯槍擊案 幫派槍手等人遭起訴

2019-05-03 12:05聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

竹聯幫東堂與北聯幫在北市第二殯儀館外爆發槍擊案，兩派人馬在台北市安和路與辛亥路連續開了兩次槍，還波及無辜路過車輛；台北地檢署調查後，依違反槍砲彈藥刀械管理條例、刑法恐嚇、恐嚇公眾罪起訴槍手王、周、郜等11人。

檢警調查，竹聯幫東堂成員向北聯幫簽賭球版，賭輸20萬元後，北聯幫成員找上東堂成員討債，卻反被對方押到南港山區毆打一頓；北聯幫氣憤討債反被毆。

去年7月16日深夜11點，埋伏在安和路一段附近，準備找常出沒附近的東堂成員出氣，卻又被對方識破，東堂成員開槍示威，北聯幫成員趕緊逃逸，現場遺留改造子彈2發、彈殼1枚，無人受傷。

北聯幫成員不滿一再被對方壓制，立即找來10多人尋仇，兩派人馬相互追逐到第二殯儀館前停車場，北聯幫連開10多槍示威，其中一發子彈打中無辜路過車輛。雙方大混戰直至17日凌晨近3點結束，現場遺留空包彈13發、改造子彈1發及彈殼1枚。

檢警調閱監視器發現，當時約有12輛車共15到20人聚集並開槍，循線查緝到案。19日將犯嫌依槍砲、恐嚇及毀損罪嫌移送北檢偵辦，檢察官複訊後，聲押禁見開槍犯嫌王、周、郜等3人獲准，持續追查數名共犯。

檢方調查後，認定北聯幫周姓、郜姓男子及竹聯幫的藍姓等人違反槍砲彈藥刀械管理條例、刑法恐嚇、恐嚇公眾罪，今依法將11人起訴。

恐嚇竹聯幫

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