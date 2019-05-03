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談普悠瑪司機前科「獵巫」？谷辣斯挨告獲不起訴

2019-05-03 10:56聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台鐵普悠瑪事件爆發後，一名不具名人士寄信提告，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）公開指述司機員姓名及有吸毒前科，違反個人資料保護法。台北地檢署傳喚Kolas到庭，她未到案，而檢方查出在她發言前，報章媒體已公布此事，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

台鐵普悠瑪號出軌死傷事故的司機員尤振仲，去年10月25日，遭媒體爆出前年12月間因吸食第二級毒品甲基安非他命，獲緩起訴處分。當時，Kolas Yotaka在記者會接受媒體提問，表示根據法務部資料，該名司機員前年12月有吸安（安非他命），但去年2月已獲緩起訴處分。

Kolas表示，根據追蹤紀錄，該名司機員最近兩次檢驗是沒有毒品反應的；事故後已又再次抽取樣本，檢驗樣本還沒有出爐。

由於她講述案情，「監所關注小組」與「台灣人權促進會」發聲明譴責案件外流，違反偵查不公開原則。Kolas則說，緩起訴已結案，與目前正在進行中的事故案件無關，沒有偵查不公開的疑慮。

事後，有一名不具名人士寄信去台北地檢署信箱，提告指Kolas在記者會上公開指述司機員姓名及有吸毒前科，違反個人資料保護法。

檢方傳喚Kolas到庭，她未到案說明。檢方查出，在她發言前，報章媒體已公布此事，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

Kolas普悠瑪號毒品

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