影／黑幫吸中輟生威脅治安 中壢警逮11人滅氣焰

2019-05-03 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢昨天上午發生男子在KTV外遭5人伏擊砍死，警方在晚間逮捕兩名涉案者後更強力回擊，掃蕩不法黑幫組織。

中壢警方昨晚至今晨一舉緝獲以邱嫌為首的暴力討債集團共11名成員，在黑幫據點現場查扣西瓜刀2支、鐵槌2把、球棒1支、塑膠水管1條、剃髮刀1組、愷他命5.2公克及手機一批等涉案證物，全案依組織犯罪、強盜、妨害自由等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局表示，去年底就布線追查，掌握相關犯罪線索和事證，本月1日由桃園地檢署指揮，調派警力兵分10多組，埋伏、查緝以邱嫌為首的不法黑幫。檢警查出該組織以中壢地區為活動範圍，平時吸收中壢、平鎮等地區中輟生加入幫派，涉及中壢多件暴力討債、恐嚇取財案件，犯案手段兇殘，並盤據轄區KTV圍事、經營傳播行業牟利，憑藉組織自劃地盤行逕囂張，有被害人因得罪該組織，遭毒打下半身幾乎全瘀青。

警方長期蒐集該組織相關涉案事證，經布線追緝，掌握確切不法事證，昨天至今天凌晨直搗該組織多處據點，拘提邱姓主嫌等11名犯嫌到案，現場起獲作案用西瓜刀刀、鐵槌、球棒等犯罪工具和愷他命5.2公克及手機一批。