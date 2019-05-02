殺害老夫婦凶嫌逃回伊拉克？抓人遣返不樂觀

2019-05-02 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市蕭姓老夫婦雙屍命案，死者伊拉克籍女婿涉有重嫌，警方掌握他搭機逃到日本，轉飛阿拉伯聯合大公國城市杜拜，懷疑潛逃返回伊拉克，刑事局通報國際刑警組織，將情資提供相關國家請求協查，因我國與伊國關係不密切，辦案人員對抓人遣返不樂觀。

七旬蕭姓夫婦昨天上午被兒子發現陳屍台北市士林區住處，頸部纏繞毛巾，警方懷疑死者伊拉克籍女婿為爭搶1歲兒子監護權，勒斃岳父母後帶幼子逃逸。

警方調取這名伊拉克籍男子的入出境資料，查出前天上午搭機至日本，掌握他當天晚間從日本搭機出境，昨天入境杜拜；刑事局透過駐日聯絡官將情資提供日本警方，透過日警請求國際刑警組織發布「紅色通報」，陸續聯繫伊拉克及杜拜警方查證。

刑事局與日本警方常聯手追查毒品及詐欺案，培養一定默契，而杜拜是全球金融重鎮，與我國警方有少量合作，曾交換情資，偵辦網路兒少色情及跨境詐欺案件，至於伊拉克與我國警方幾無合作，交涉難度高。

官警說，追緝出境逃犯，常請求外國以犯嫌入境目的與從事活動不符，或認定「在國外犯罪」、「危害該國安全」等理由，依移民法規留置後驅逐出境，若雙方合作關係良好，外國可依雙方簽署的合作備忘錄或國際刑警組織通報，協助逮人遣送。