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319槍擊案唐守義獲假釋 7月可望出獄

2019-05-02 20:16聯合報 記者邵心杰╱即時報導

三一九槍擊案槍彈製造者唐守義涉及製造及販賣槍枝與子彈等案，經台南高分院判處10年6月確定後入監服刑，因服刑過半，日前申請假釋，矯正署已核准假釋，台南高分院裁准保護管束，但唐因繳不出罰金，改易服勞役，仍須執行80日，預定執行到7月13日才能出獄。

台南地檢署指出，本件槍砲併科罰金部分，是90萬元，當時是適用舊法，以6個月來換算，所以是5000元折抵1日，惟當事人已先繳納50萬元，折抵100日，因此，尚餘40萬元未繳納，須執行80日，預定執行到今年7月13日。檢方表示，但若受刑人的家屬願意前來繳納餘額的話，他就會提早出監。

檢警偵辦三一九槍擊案時，查出唐守義把槍枝賣給吳旻璟，吳交給陳柏彰，陳再交黃維藩，最後由黃將槍拿給被認為是開槍的陳義雄，但此部分因槍沒查扣，陳、黃都已死，判決無罪。唐製造及販賣槍枝、子彈，被判有罪部分共11件，查扣槍枝18把，子彈276發。

唐被控2003年在新北市泰山區的王姓男子所經營的鐵工廠借用機具製造子彈；2004年初購買模型槍，在台南改造槍枝並販售。2004年8月，唐在高雄因違規停車遭盤檢，意外被查獲子彈及槍枝，追出三一九槍擊案槍彈來源是唐。2006年8月唐在台南地院審理期間棄保潛逃大陸，2012年因案被公安查出將他逮捕，遣返回台。

唐入監服刑後，因服刑過半，日前申請假釋，矯正署4月19日核准假釋，台南高分院裁准付保護管束，監所25日收到唐的保護管束命令，但唐因繳不出罰金，改易服勞役，仍須執行80天，預計7月13日才能出獄。台南監獄表示，目前唐生活作息正常。

矯正署已核准唐守義假釋，台南高分院裁准保護管束，但他因繳不出罰金，改易服勞役，仍...
矯正署已核准唐守義假釋，台南高分院裁准保護管束，但他因繳不出罰金，改易服勞役，仍須執行80日，預定執行到7月13日才能出獄。圖／本報資料照
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槍枝假釋槍擊
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