老夫婦雙屍命案 伊拉克犯嫌傳潛逃杜拜

2019-05-02 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市7旬蕭姓老夫婦雙屍命案，死者伊拉克籍女婿涉有重嫌，警方掌握他飛往日本，今天傳出他從日本潛逃杜拜，刑事局未證實此消息，表示尚在查證中。

蕭姓夫婦昨天上午被兒子發現陳屍台北市士林區住處，頸部纏繞毛巾，警方懷疑死者伊拉克籍女婿為爭搶1歲兒子監護權，勒斃岳父母逃逸。

刑事局掌握這名涉案的伊拉克籍男子，上月30日搭機飛往日本，透過駐日聯絡官將情資提供日本警方協查，今天傳出當天他由日本搭機出境，昨天已入境杜拜。