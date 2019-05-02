虛擬貨幣大騙子！國小學歷毒蟲詐遍全台科技業

2019-05-02 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



國小畢業學歷的林姓男子因吸毒缺錢，上網購買虛擬貨幣卻不付錢，偽造匯款明細取信賣家，或以三方詐騙手法「買空賣空」，誘使其餘買家匯款給賣家，刑事局逮捕他，清查有53人上當，財損439萬元，不少被害人從事科技業。

警方調查，林姓男子（32歲）因毒品案未入監執行遭發布通緝，曾兩度被警方查獲詐騙虛擬貨幣，他居無定所，投宿台中市的汽車旅館或借住友人家。

去年5月起，他註冊臉書或LINE帳號，使用「蔡佑庭」、「Chun Ku（易小群）」、「Good Lier（郝立爾）」、「Ruihong Lai」、「黃俊銘」等暱稱，加入臉書或LINE的虛擬貨幣交易社團，假意買賣比特幣、以太幣及泰達幣。

林向賣家購買虛擬貨幣，傳送偽造的銀行匯款明細照片取信，實際未匯款，或宣稱欲販賣虛擬貨幣，將賣家的銀行帳戶提供給其餘買家，誘使買家匯款給賣家，他得手虛擬貨幣後轉賣變現。

被害人報案遍及全台，多是投資客或科技從業人員，刑事局偵九大隊第三隊追查，過濾網路IP資料及監視器畫面，上月24日在台中市沙鹿區某旅館逮捕林，依詐欺罪嫌究辦，解送台中地檢署歸案。

他坦承詐騙虛擬貨幣，供稱沒有工作，因吸毒缺錢，負債5、60萬元；警方發現他的學歷僅國小畢業，好奇詢問為何熟悉虛擬貨幣，他稱聽友人推薦很好賺，上網研究無師自通。