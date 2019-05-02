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威脅韓國瑜 高市府收到恐嚇信

2019-05-02 00:42聯合報 記者劉星君蔡孟妤林伯驊／高雄報導

網友「呆湾狼」留言威脅韓國瑜。 記者林伯驊／翻攝
網友「呆湾狼」留言威脅韓國瑜。 記者林伯驊／翻攝
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繼網路帳號「陳東坡」、「呆湾狼」在網路平台留言殺高雄市韓國瑜後，高雄市政府前晚也接到一封要韓小心的恐嚇信；警方昨天一早彌封信件緊急送交鑑識採證，但並未發現犯嫌指紋等跡證。

接連兩起網路留言恐嚇案未破，又新增紙本恐嚇案，高雄市警局嚴陣以待，除加強韓的人身保護、隨扈警力從四人增派到六人，韓出席公開行程也以複式警力部署；目前三件恐嚇案已報請高雄地檢署指揮偵辦。

據了解，網路留言恐嚇案，警方在案發第一時間舉行記者會宣稱已掌握的帳號，經查其ＩＰ位址在國外，迄今尚未鎖定特定的涉案對象；恐嚇信部分，警方根據信上住址派員訪查，發現是假住址。警方再度呼籲民眾理性留言，恐嚇激進留言已涉嫌恐嚇、預備殺人等罪，將依法究辦。

據查，網路帳號「陳東坡」、「呆湾狼」於前天在影音平台不同的直播節目中留言恐嚇韓國瑜；「陳東坡」留言嗆「殺韓幹韓市長女兒」、「呆湾狼」留言嗆「韓國瑜今晚必死，不死不是韓國瑜。」等語。

另外，高雄市苓雅警分局前晚也接獲市府報案，稱收到一封恐嚇信，信件內容主要是要韓市長小心一點，但並未提及家人；信封是一般常見的白色信封，信封上有署名及地址，但字跡潦草，警方獲報將恐嚇信彌封，送到警局鑑識中心採證，希望根據生物跡證找到涉案人。

高雄市刑警大隊副大隊長陳柏彰說，針對網友恐嚇留言部分，警方已報請檢方指揮，由地檢署發文調閱相關資料，釐清帳號ＩＰ登錄、申設狀況；恐嚇信件部分則尚未比對出特定犯嫌。

高雄市新聞局長王淺秋證實，陸續有民眾提供網路上相關攻擊性言論，目前有兩件網路帳號、一件紙本案，市府已將相關訊息提供給警方參考。

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