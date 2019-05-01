竹縣警察局人事異動 2分局長、督察長交接

2019-05-01 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣警察局督察長、竹北及竹東分局長等幹部今天交接到任，原任警察局督察長許豐統榮陞臺中市政府警察局督察室督察，職缺由竹北分局分局長李憲蒼接任；竹北分局分局長職缺由竹東分局分局長謝博賢接任；竹東分局分局長職缺由嘉義縣警察局竹崎分局分局長江建忠接任；原任警察局秘書科科長張明盛榮調南投縣政府警察局中興分局分局長。

新任竹縣警察局督察長李憲蒼中央警察大學61期交通學系畢業、中央警察大學交通管理（科學）系碩士，歷任臺北市政府警察局內湖分局督察組組長、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長、雲林縣警察局北港分局分局長及本局竹北分局分局長。

新任竹北分局分局長謝博賢中央警察大學行政管理系64期畢業，歷任新北市政府警察局土城、蘆洲及新店分局督察組組長、彰化縣警察局北斗分局分局長及本局竹東分局分局長；新任竹東分局分局長江建忠中央警察大學行政警察系65期畢業，歷任內政部警政署秘書室警務正及專員、內政部警政署副署長室專員、嘉義縣警察局竹崎分局分局長。

警察局局長黃家琦在交接典禮上表達恭賀之意，期望借重各新任官豐富的才能與經驗，在治安工作上持續打擊犯罪、反詐騙、檢肅槍枝與毒品，共同建構新竹縣良好治安交通環境。

黃家琦也特別感謝卸任竹北分局長李憲蒼於任職期間破獲多項槍砲、販毒集團、幫派聚眾、強盜搶奪、竊盜集團等重大刑案，起獲制式及改造槍枝共15支、子彈400餘發、一、二級毒品共135.64公克及查獲幫派、人口販運集團成員及詐欺車手共80餘名，執行107年地方公職人員選舉治安維護工作，並經警察局評核第1名。