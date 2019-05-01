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影／K毒價飆！偏僻民宅製毒 搜出233萬現金

2019-05-01 16:22聯合報 記者陳金松╱即時報導

政府極力掃毒，Ｋ他命毒品價格飆漲，方姓男子為首的製毒集團為謀暴利，在下線遭查獲後仍冒險製毒，藏身新北市萬里區一棟偏僻透天民宅製毒；刑事局與新北市等警方上月27日搜索工廠，逮捕方等7名嫌犯，查扣４公斤多Ｋ他命成品和大批製毒工具和原料。檢方訊後聲押方等3名主嫌獲准，另4人交保、限制住居。

警方也在現場搜出233萬1500元疑似販毒現金；刑事局說，國內三級毒品Ｋ他命黑市價格已經飆到一公斤200萬元，在大陸、東南亞國家強力掃毒後，已有不少製毒師回台製毒牟益。

刑事局偵三大隊日前查獲販毒集團，循線往上查出23歲方姓男子和落網毒販有關連；經監控查訪，發現方等人密集到化工行買工業用原料，並且搬運一批機具，疑似準備製造毒品。

刑事局聯合新北市、台北市、基隆市警方和憲兵隊組專案小組輪流跟監蒐證，報請新北地檢署陳漢章檢察官指揮，發現方等人平時住在新莊，但卻在大北地區租用數處房舍不斷遷移，日前在新北市萬里區租下一處社區型透天民宅，才開始搬運物品。

該民宅位處偏僻、人煙稀少，警方發現方等人曾從該民宅攜出可疑物品，研判就是製毒工廠，上月27日搜索，當場搜出4078.97公克K他命毒品，另查扣製毒工具、原料、手機、電腦等，嫌犯2輛進口轎車也被查扣。

警方說，方嫌等人承認製毒，但未交代毒品流向和原料來源，不排除幕後還有金主或他人指使，偵詢後依毒品罪嫌移送地檢署，檢方訊後聲押方姓、李姓、陳姓3名主要製毒嫌犯獲准。

警方在現場查扣4公斤K他命和233萬餘元疑似販毒贓款。記者陳金松／攝影
警方在現場查扣4公斤K他命和233萬餘元疑似販毒贓款。記者陳金松／攝影
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刑事局破獲K他命製毒工廠，查扣大批製毒工具。記者陳金松／攝影
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製毒工廠搜出的大批原料。記者陳金松／攝影
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販毒集團兩輛進口轎車一併被查扣。記者陳金松／攝影
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警方在製毒工廠搬運贓證物。圖／刑事局提供
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毒品萬里
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