影／K毒價飆！偏僻民宅製毒 搜出233萬現金

2019-05-01 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



政府極力掃毒，Ｋ他命毒品價格飆漲，方姓男子為首的製毒集團為謀暴利，在下線遭查獲後仍冒險製毒，藏身新北市萬里區一棟偏僻透天民宅製毒；刑事局與新北市等警方上月27日搜索工廠，逮捕方等7名嫌犯，查扣４公斤多Ｋ他命成品和大批製毒工具和原料。檢方訊後聲押方等3名主嫌獲准，另4人交保、限制住居。

警方也在現場搜出233萬1500元疑似販毒現金；刑事局說，國內三級毒品Ｋ他命黑市價格已經飆到一公斤200萬元，在大陸、東南亞國家強力掃毒後，已有不少製毒師回台製毒牟益。

刑事局偵三大隊日前查獲販毒集團，循線往上查出23歲方姓男子和落網毒販有關連；經監控查訪，發現方等人密集到化工行買工業用原料，並且搬運一批機具，疑似準備製造毒品。

刑事局聯合新北市、台北市、基隆市警方和憲兵隊組專案小組輪流跟監蒐證，報請新北地檢署陳漢章檢察官指揮，發現方等人平時住在新莊，但卻在大北地區租用數處房舍不斷遷移，日前在新北市萬里區租下一處社區型透天民宅，才開始搬運物品。

該民宅位處偏僻、人煙稀少，警方發現方等人曾從該民宅攜出可疑物品，研判就是製毒工廠，上月27日搜索，當場搜出4078.97公克K他命毒品，另查扣製毒工具、原料、手機、電腦等，嫌犯2輛進口轎車也被查扣。