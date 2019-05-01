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製毒工廠藏匿新北市民宅 警搗破逮7嫌

2019-05-01 16:25中央社 台北1日電

刑事局日前偵辦毒品案發現，23歲方姓男子等人經常在大台北地區租房進駐和遷徙，經蒐證研判疑從事不法製毒行為，27日至新北市新莊區和萬里區搜出逾4公斤毒品、逮7人。

刑事局今天召開「查獲第三級毒品愷他命製毒工廠」記者會，偵查第三大隊第二隊隊長黃文圳表示，日前溯源追查警方所查獲毒品案件的未到案犯嫌時，蒐證進而得知有毒品前科的方男疑涉毒品案，且近期至化工行購買工業用原料及搬運疑似製毒器具等。

經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，得知平時居住於新北市新莊區的方男等人，於大台北地區租用房舍進駐卻經常遷徙，近期又在新北市萬里區承租一處社區型透天民宅，地點人煙稀少且僻靜。

警方歷時約半年蒐證監控偵辦，見方男等人從萬里區攜出可疑物品，研判應是從事製毒等不法犯行，見時機成熟之際，聲請搜索票後至新莊區和萬里區執行搜索，逮捕方男、李姓男子、陳姓男子等7嫌。

同時，當場查獲第三級毒品愷他命4078.97公克（市價逾新台幣800萬元）、製毒工具一批、手機14支、作案車輛2部、電腦主機2台及現金新台幣233萬餘元等涉案證物。

方男等人到案否認製毒犯行，警依法帶案偵辦後解送新北地檢署偵辦，並持續追查是否涉及販毒、擴大追查製毒原料來源及相關幕後共犯。

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