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台女吵架回娘家！伊拉克老公殺死岳父母 攜子逃日本

「上網查我黑白兩道通吃」 統促黨主委涉暴力討債遭逮

2019-05-01 15:25聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市吳姓男子以身兼竹聯幫地虎堂主、統促黨嬴政黨部主任委員的雙重身分，涉嫌利用組織成員，對外進行暴力討債，初步清查有3名被害人，吳討債的方式都是自己出馬，除了用多名手下包圍債務人外，還會嗆自己的名號，要債務人上網查他的名字，更恐嚇稱「黑白兩道都吃得開，該怎麼做自己知道」，有債務人被嚇到結束公司，避走他地，檢警昨收網逮人，逮回涉案吳等7人，並依組織犯罪等罪，移送彰化地檢署，檢方聲押未獲准。

刑事局中打第三隊表示，吳姓男子（47歲，組織犯罪、槍砲前科）對外以「吳金虎」自稱，並身兼竹聯幫地虎堂主、統促黨嬴政黨部主委的雙重身分，是統促黨總裁張安樂旗下重要幹部，吳的臉書也有多張與張的合照，甚至今年大甲媽在彰化民生地下道遶境時，張、吳都有現身接轎，甚至引發騷亂，全案後續也正偵辦中。

中打第三隊長徐宏杰說，因去年11月間，彰化縣一名加入竹聯幫不到半年的成員欲脫離幫派，隨後遭竹聯幫糾眾40餘人包圍後痛打，該名成員全身傷痕累累，深入調查後發現，吳涉嫌利用竹聯幫、統促黨的雙重身分，受人委託討債，初步清查有3名債務人受害，其中一人只欠下約40萬元債務，但卻被吳嚇得結束公司，遠走他鄉。

檢警調查，吳除了透過組織成員討債之外，也會自己出馬，有被害人就指證，吳討債時，利用七至八名成員包圍他後，限制他的行動，雖然沒有對他動手，吳會嗆出自己的名號，「上網查我，要黑要白都吃得開，自己知道怎麼做」，有的債務人被嚇到還錢，也有人避走他鄉。

全案昨持拘票、搜索票拘提吳姓男子等7名涉案人到案，吳承認受人委託討債，但否認涉嫌不法，辯稱只是在場協調如何處理債務，全案昨天警詢後，依恐嚇、妨害自由、組織犯罪等罪嫌，移送彰化地檢署，檢方以有反覆實施之虞、涉嫌重大，向法院聲押，但法院審理後，並未裁准。

台中市吳姓男子身兼竹聯幫地虎堂主、統促黨嬴政黨部主委雙重身分，涉嫌組織暴力討債，...
台中市吳姓男子身兼竹聯幫地虎堂主、統促黨嬴政黨部主委雙重身分，涉嫌組織暴力討債，昨天遭檢警帶回，檢警查扣吳所使用的名片。記者陳宏睿／攝影
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台中市吳姓男子身兼竹聯幫地虎堂主、統促黨嬴政黨部主委雙重身分，涉嫌組織暴力討債，...
台中市吳姓男子身兼竹聯幫地虎堂主、統促黨嬴政黨部主委雙重身分，涉嫌組織暴力討債，昨天遭檢警帶回，檢警查扣黨部旗幟、照片、委託書等證物。記者陳宏睿／攝影
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台中市吳姓男子身兼竹聯幫地虎堂主、統促黨嬴政黨部主委雙重身分，涉嫌組織暴力討債，昨天遭檢警帶回，檢警查扣黨部旗幟、委託書等證物。記者陳宏睿／攝影
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台中市吳姓男子身兼竹聯幫地虎堂主、統促黨嬴政黨部主委雙重身分，涉嫌組織暴力討債，昨天遭檢警帶回，檢警查扣黨部旗幟、委託書等證物。記者陳宏睿／攝影
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台中市吳姓男子身兼竹聯幫地虎堂主、統促黨嬴政黨部主委雙重身分，涉嫌組織暴力討債，...
台中市吳姓男子身兼竹聯幫地虎堂主、統促黨嬴政黨部主委雙重身分，涉嫌組織暴力討債，昨天遭檢警帶回，吳也在臉書分享與統促黨總裁張安樂的合照。圖／刑事局中打提供
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債務竹聯幫恐嚇
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