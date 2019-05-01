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台女吵架回娘家！伊拉克老公殺死岳父母 攜子逃日本

台女談異國戀吵架攜子逃回娘家 伊拉克老公追殺岳父母

2019-05-01 15:22聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北市士林區下樹林街一處公寓屋主蕭姓老夫妻，今天早上被兒子發現陳屍家中，老翁陳屍一樓浴室，脖子有圍巾纏繞，疑遭勒斃，老婦則躺臥二樓房間。警方獲報調查，鎖定老夫妻的31歲伊拉克籍女婿涉案，動機為為向岳父母爭奪1歲多兒子撫養權，掌握行蹤發現他已帶著兒子搭機逃往日本，正全力追緝中。

據了解，老夫妻蕭姓女兒與伊拉克籍男子Jamaah一年多前成婚，因伊拉克男在日本教書，兩人定居日本，但今年3月多兩人疑似感情不和，蕭女遭老公毆打後，老夫妻前往日本將蕭女、孫子接回台灣照顧，1歲多兒也暫時由老夫妻撫養。

據了解，上周伊拉克男Jamaah為爭取兒子撫養權，來台向岳父母稱「想看兒子」，岳父母同意後，Jamaah 4月29日晚上到達家中，但雙方仍為撫養權問題爭吵，途中Jamaah疑似失控將老夫妻殺害，昨天Jamaah攜子搭機逃往日本。

老夫妻兒子因頻頻致電父母卻聯絡不上，今天早上8時多前往家中欲探視，沒想到看見父母陳屍家中，嚇得趕緊報案。士林地檢署主任檢察官吳廣莉今天前往兇案現場勘驗，下午1時許，這對夫妻大體被送往二殯，檢方下午2時30分將進行解剖釐清死因。

台北市士林區下樹林街一處民宅公寓，今天早上8時許發生老夫妻陳屍家中命案。記者蔡翼...
台北市士林區下樹林街一處民宅公寓，今天早上8時許發生老夫妻陳屍家中命案。記者蔡翼謙／攝影
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台北市士林區下樹林街一處民宅公寓，今天早上8時許發生老夫妻陳屍家中命案。記者蔡翼...
台北市士林區下樹林街一處民宅公寓，今天早上8時許發生老夫妻陳屍家中命案。記者蔡翼謙／攝影
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夫妻伊拉克殺人
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