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士林雙屍案／為爭兒監護權殺害岳父母 伊拉克女婿攜子搭機逃日本

2019-05-01 13:23聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北市士林區下樹林街一處民宅公寓，今天早上8時許發生老夫妻陳屍家中命案。記者蔡翼...
台北市士林區下樹林街一處民宅公寓，今天早上8時許發生老夫妻陳屍家中命案。記者蔡翼謙／攝影
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台北市士林區下樹林街一處民宅公寓，今天早上8時許發生71歲老夫妻陳屍家中命案，死者兒子一早回父母家中，驚見父母死況報警。警方初步懷疑是老夫妻的伊拉克籍女婿，為爭奪自己1歲多兒子的監護權，涉嫌將老夫妻勒斃，目前已帶著兒子潛逃日本，正全力追捕中。

警方到場發現屋內凌亂，老翁陳屍家中一樓浴室，脖子纏繞一條毛巾，有被勒斃跡象，老婦則倒臥二樓房間，兩死者證件皆不在屋內，懷疑被伊拉克女婿盜走。目前死者大體已移至殯儀館，檢方下午將進行相驗。

【中央社／台北1日電】

台北市士林區驚傳一對7旬夫妻陳屍家中，初步懷疑可能是和外籍女婿對於孫子監護權糾紛談判未果，才釀成這起悲劇，警方目前正積極追查女婿和其小孩下落。

台北市消防局今天上午8時39分獲報，指士林區下樹林街一處民宅有對夫妻身亡，經查一對年約7旬夫妻明顯死亡，但無明顯外傷，男子在1樓浴室、女子在2樓房間被發現，初步排除一氧化碳中毒。

死者住處鄰居受訪表示，因為死者夫妻的兒子昨晚起和他們聯繫不上，今早趕赴現場才發現他父母都身亡，疑似遭人勒斃，趕緊通報警方，且有人看到似乎有外籍人士逃離現場。

根據調查了解，死者和女婿疑因孫兒監護權談判未果，發生糾紛，案發後，這名外籍女婿疑似攜兒搭機逃往國外，警方正積極追查中。

檢方下午將在相驗死者遺體，以釐清死因。

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