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美聯社：郭台銘正前往美國白宮但原因不明

北市夫妻疑被伊拉克籍女婿殺害 警方全力追查中

2019-05-01 12:30聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北市士林區下樹林街一處民宅，今天上午8時許發生夫妻雙屍命案，警方到場見夫脖子有勒斃痕跡，纏繞一條圍巾，並根據兩死者兒子指稱，懷疑是死者的伊拉克籍女婿犯案，正全力追查中。

警方表示，兩死者皆為71歲，被回家探望父母的兒子驚見報警，到場發現夫陳屍家中一樓浴室，脖子纏繞一條毛巾，有被勒斃跡象，不排除他殺，妻則倒臥二樓房間，詳細死因正在調查。

台北市士林區發生夫妻陳屍家中命案。記者蔡翼謙／攝影
台北市士林區發生夫妻陳屍家中命案。記者蔡翼謙／攝影
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命案
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