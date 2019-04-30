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民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 高雄這兩地「差很大」

1刀刺死人竟想零元和解 被害家屬斥：根本無悔意

2019-04-30 18:39聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園楊姓男子欠蘇姓債主5萬8000元毒品費，去年2月9號持水果刀1刀捅破蘇左肺害他氣胸致死，檢方依殺人罪嫌起訴他，審理時楊一再翻供否認，但錄影畫面中他說一句「就是要給他死」成關鍵，被害家屬也說，楊自稱要和解提出金額卻是0，痛斥他根本無悔意，法院今依殺人罪判處楊15年。

經調查，楊男（40歲）當天凌晨4點多和蘇（31歲）相約到林姓友人家談判，但講不到幾句話就拿出1把預藏的水果刀刺進蘇左胸並趁亂逃逸，當天就被拘提到案；警方訊時，楊供稱蘇有說「你今天沒有還錢，你就不用走」，自己就拿刀朝他左肩刺了1刀。

檢方開庭，楊改稱本想刺蘇的腳，因對方往上撥才刺到左胸，雙方無深仇大恨，僅金錢糾紛，沒想置他於死地，但檢方不採信，偵結依殺人罪嫌起訴，建請從重量刑。院方審理時，楊改口說到場先被蘇打倒在地，水果刀就從自己口袋掉出來，2人在搶刀子過程中，不知道是怎麼刺到的。

法院認為，蘇遭刺進左胸腔肺葉，傷口深度達15公分，與楊說詞不相符，且現場目擊者指證歷歷，加上楊針對蘇心臟、肺臟部位攻擊，顯然有致人於死犯意。

另楊作案前曾搭計程車和魏姓司機聊天，行車記錄器也錄下楊說「1個跟我有恩怨的，就是要給死」，魏還勸他「不行啦，快過年了」，但楊又說「這個我一定要插他的啦，這太過分了」，「帶刀就很好用了啦」等語，可見主觀上有殺害蘇犯意，不採信其辯詞。

桃園地院認為，陳僅因債務糾紛刺死蘇，審理過程不斷改變說詞，還誣指被警方誘導，被害家屬也說，楊自稱要和解，但提出的和解金是0元，所以根本無法和解，也不認為他知錯，審酌後依殺人罪判處楊男有期徒刑15年，可上訴。

楊男1刀刺死蘇姓債主，法院依殺人罪判他15年。圖／報系資料照
楊男1刀刺死蘇姓債主，法院依殺人罪判他15年。圖／報系資料照
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