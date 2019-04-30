韓國賭博網站架在台灣 6名韓人被控賭博限制住居

2019-04-30 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



李姓等6名韓國人涉嫌以觀光名義來台，在台中市架設賭博網站，只開放韓國人入會下注簽賭；刑事局上周會同台中、台北、基隆警方查抄機房，6人全認罪，被依賭博罪移送，檢方訊後限制住居、出境。

刑事局說，在韓國經營賭博網站，最重處5年徒刑，台灣則是3年，刑責略有差異；6人幕後疑還有韓國人指使，且可能涉及洗錢，為求斷點才來台架設網站，已將相關案情提供韓國警方參酌。

警方調查，32歲李姓男子等6名韓國人，去年2月起陸續多次以觀光名義免簽入境，在台中市中科園區附近承租5樓透天豪宅，做為架設賭博網站據點。

該網站在網路以韓文登廣告，只招攬韓國賭客，去年2月迄今招攬近6000名會員，以MLB、NBA等國際賽事為主要下注標的，流動資金估計高達250億元韓幣（約合台幣6億7000萬元）；但由於是封閉會員制，多是韓元現金儲值下注，不開放台灣人入會，經營1年多才遭人檢舉。

台中市警方追查發現經營者是韓國人，通報刑事局國際科協助，本月24日持搜索票登門逮捕6人，查扣手機15支、筆電3台、桌上型電腦6組、迷你電腦主機1台、OTP(韓國銀行認證用）10支、隨身碟21個和租賃契約等贓證物。