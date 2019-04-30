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韓國賭博網站架在台灣 6名韓人被控賭博限制住居

2019-04-30 15:48聯合報 記者陳金松╱即時報導

李姓等6名韓國人涉嫌以觀光名義來台，在台中市架設賭博網站，只開放韓國人入會下注簽賭；刑事局上周會同台中、台北、基隆警方查抄機房，6人全認罪，被依賭博罪移送，檢方訊後限制住居、出境。

刑事局說，在韓國經營賭博網站，最重處5年徒刑，台灣則是3年，刑責略有差異；6人幕後疑還有韓國人指使，且可能涉及洗錢，為求斷點才來台架設網站，已將相關案情提供韓國警方參酌。

警方調查，32歲李姓男子等6名韓國人，去年2月起陸續多次以觀光名義免簽入境，在台中市中科園區附近承租5樓透天豪宅，做為架設賭博網站據點。

該網站在網路以韓文登廣告，只招攬韓國賭客，去年2月迄今招攬近6000名會員，以MLB、NBA等國際賽事為主要下注標的，流動資金估計高達250億元韓幣（約合台幣6億7000萬元）；但由於是封閉會員制，多是韓元現金儲值下注，不開放台灣人入會，經營1年多才遭人檢舉。

台中市警方追查發現經營者是韓國人，通報刑事局國際科協助，本月24日持搜索票登門逮捕6人，查扣手機15支、筆電3台、桌上型電腦6組、迷你電腦主機1台、OTP(韓國銀行認證用）10支、隨身碟21個和租賃契約等贓證物。

國際科表示，電腦帳冊顯示6人每月領取300萬至400萬韓幣不等酬勞，也承認是來台工作，幕後顯然還有「韓國老闆」，已透過駐韓聯絡官將案件狀況提供韓國警方。

警方搜索時6名韓國人正在「上工」，被喝令趴下接受盤查。圖／ 刑事局提供
警方搜索時6名韓國人正在「上工」，被喝令趴下接受盤查。圖／ 刑事局提供
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6名韓國人來台架設賭博網站，警方查扣相關贓證物。記者陳金松／攝影
6名韓國人來台架設賭博網站，警方查扣相關贓證物。記者陳金松／攝影
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嫌犯架設的賭博網站只招收韓國籍賭客，網站廣告多是韓文。圖／刑事局提供
嫌犯架設的賭博網站只招收韓國籍賭客，網站廣告多是韓文。圖／刑事局提供
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韓國賭博台中市
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