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何孟宗升新城分局長 同事不捨送金階級章、獻愛的抱抱

2019-04-30 14:38聯合報 記者林佩均╱即時報導

警政署上周四發布調整142名中高階警官職務，新人事訂5月1日統一交接，台中市警局第五分局偵查隊長何孟宗升任花蓮縣警局新城分局分局長，何今天向偵查隊舊同事道感謝，有女偵查佐不捨要求「愛的抱抱」，偵查隊同仁贈送純金打造兩線四階級章，讓何驚又喜，直呼在刑事單位17年來「有兄弟互挺，相當精彩」，到任新職「不忘初衷」。

警政署調整異動142名中高階警官職務，訂5月1日統一交接，台中市警局第五分局偵查隊長何孟宗(41歲)今辦完離差手續，偵查隊副隊長謝志遠、分隊長、小隊長、偵查佐，甚至派出所幹部都跑到隊長辦公室，特別將「何隊長」留下、排列合影「畢業照」。

更有女偵查佐不捨，直呼要與好長官「愛的抱抱」，兩人以借位方式、手比讚完成合影；隨後其他刑警也要求與何拍「只有兩人入境的獨照」，就這樣眾人在隊長辦公室拍了近5分鐘，可見何的高人氣。

在謝志遠代表下，大家合贈一只純金打造、代表分局長兩線四的階級章，希望何未來前途一片光明；何孟宗感念，任職第五警分局偵查隊隊長1年多來，兄弟們互相力挺的用心，雖然升任花蓮縣警局新城分局分局長距離遙遠，但跟兄弟們的心很近，兄弟隨時可以相聚。

何孟宗警察大學刑事系第66期畢業，從警17年來一直在刑事單位服務，最令他印象深刻的是參與2004年，轟動全國的林明樺為首的犯罪集團，當時他隨身攜帶睡袋，全台埋伏跟監1個多月，4名嫌犯陸續落網，主嫌林明樺服毒了結生命，其他3名嫌犯各被判處死刑與無期徒刑。

面對刑案的緊繃與高危險，何孟宗沒想過調內勤服務，他不改輕鬆、豪邁態度以對，認為只有在刑事單位，「每個案件獨立、不重複，每天工作都是新的挑戰」，是他投入刑案工作的魅力之一。未來任職花縣縣警局新城分局分局長，對自己期許「做好工作、全力以赴、不忘初衷」。

準花蓮縣警局新城分局分局長何孟宗(左)高人氣，女偵查佐不捨好長官升任，要求與何「...
準花蓮縣警局新城分局分局長何孟宗(左)高人氣，女偵查佐不捨好長官升任，要求與何「愛的抱抱」合影。記者林佩均／攝影
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台中市警局第五分局偵查隊長何孟宗(右三)升任花蓮縣警局新城分局分局長，偵查隊舊同...
台中市警局第五分局偵查隊長何孟宗(右三)升任花蓮縣警局新城分局分局長，偵查隊舊同事贈送純金打造兩線四階級章，讓何驚又喜。記者林佩均／攝影
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準花蓮縣警局新城分局分局長何孟宗(右)高人氣，副隊長謝志遠(左)代表全體同仁致贈...
準花蓮縣警局新城分局分局長何孟宗(右)高人氣，副隊長謝志遠(左)代表全體同仁致贈純金打造兩線四階級章。記者林佩均／攝影
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台中市警局第五分局偵查隊長何孟宗(右三)升任花蓮縣警局新城分局分局長，偵查隊舊同...
台中市警局第五分局偵查隊長何孟宗(右三)升任花蓮縣警局新城分局分局長，偵查隊舊同事特別將「何隊長」留下、排列合影「畢業照」。記者林佩均／攝影
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準花蓮縣警局新城分局分局長何孟宗(右)高人氣，四平派出所副所長蔡坤璋(左)特地跑到隊長辦公室合影「畢業照」。記者林佩均／攝影
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準花蓮縣警局新城分局分局長何孟宗高人氣，刑事經驗17年，資歷豐富。記者林佩均／攝...
準花蓮縣警局新城分局分局長何孟宗高人氣，刑事經驗17年，資歷豐富。記者林佩均／攝影
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