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宜蘭東澳外海火燒船 6人跳海逃生

2019-04-30 12:38聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣東澳外海19海里處，今天近午11時許，有艘20噸級的漁船失火，船上有6人，緊急跳海逃生，其中1名印尼籍漁工跳海時受傷，由直升機吊掛到蘇澳港後，緊急送醫。

這艘漁船上有2名台籍船員、1名大陸漁工、3名印尼漁工，火警時，都已跳海，目前都已陸續獲救，巡防艇協助滅火中。

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