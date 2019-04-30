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借超跑 再砸車 凹900萬元本票

2019-04-30 00:48聯合報 記者白錫鏗／台中報導

去年四月初，張姓男子以出借超跑藍寶堅尼為由，設局埋伏康姓男子，隨後以車損為由，逼...
去年四月初，張姓男子以出借超跑藍寶堅尼為由，設局埋伏康姓男子，隨後以車損為由，逼康簽下九百萬元本票。 圖／台中地檢署提供
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曾是知名超跑車行負責人的張姓男子，去年受委託處理財務糾紛，涉糾眾毆打康姓男子逼付款，隨後又在車聚設局，借藍寶堅尼給康後再埋伏砸車，逼簽九百萬本票；台中地檢署昨天將將張等十四人依組織犯罪六罪起訴。

起訴指出，張姓男子（卅三歲）是多家貿易公司、車行前負責人，在車界小有名氣。去年二月初，饒姓車商因與康姓男子有一千兩百萬財務糾紛，找張處理，張率眾約出康男，恫嚇康交錢；其中有人將康打到腹部出血，康最後請母親匯款廿萬到帳戶內，交付提款卡領錢才脫身。

事後廿萬元未交到饒手上，同月底饒、張又共謀，趁康開車回車行時，恐嚇「不簽打到住院」，逼康簽下兩百一十萬元本票。

一個多月後，張得知康將參加屏東大鵬灣超跑車聚，設局邀康駕駛一輛超跑藍寶堅尼，請康從會場開至拖吊場停放。

康因認為與張等人糾紛已解，且駕車路途短，為了在車界生存答應，結果駕駛途中，遭張旗下同夥埋伏持棍棒攻擊，敲打車窗；康繞道逃逸時不慎車禍，張隨後以車損為由，逼康以父母名義簽下九百萬元本票。

檢方訊問時張矢口否認涉案，辯稱只有提供場地，沒有介入財務糾紛。全案昨偵結，張等涉案十四人分別被依加重強盜、恐嚇取財、組織犯罪等六罪起訴。

恐嚇藍寶堅尼跑車
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