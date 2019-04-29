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高雄男當街槍殺大四生 疑酒後搶計程車口角

2019-04-29 20:56聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄旗山區中華路的卡拉OK店去年12月發生槍擊案，石姓男子凌晨2點多飲酒後，與當時就讀實踐大學大四的陳姓男學生糾紛，石涉嫌返回自家拿改造手槍及子彈，再到卡拉OK店後，近距離面對面對陳的腹部開槍，造成大量出血死亡，橋頭地檢今天依殺人罪將他起訴，另助陣的呂姓等2友人也起訴傷害罪。

檢方調查，石姓男子在旗山經營火鍋店，2015年間向陳姓姊夫取得改造手槍、4發子彈，姊夫過世後，石就將槍藏在店內後方。

2018年12月29日凌晨2點9分，石姓男子在旗山區中華路的卡拉OK店飲酒，與陳姓男大生等一群人酒後起口角，他不滿對方的態度，欲加以教訓洩恨，便騎車回到火鍋店取槍及子彈，2點14分逆向騎到卡拉OK店前，竟近距離、面對面朝陳的身體腹部開1槍，射穿陳的腸繫膜及右髂骨動脈，大量出血死亡。

石姓男子見陳姓男大生倒地後，再用該槍的槍柄攻擊陳的友人張姓男子，不慎再開1槍，但石仍怒氣難消，向趕來助陣的呂姓、陳姓男子喊「還有這個，給他死」、「就是他打我的」，3人聯手再持菜刀、煙灰桶猛毆痛打，造成張左背部切割傷、背部擦挫傷等傷勢。

3人見張也負傷倒地，分別騎機車、開車逃離現場，不過石姓男子同日上午5點多攜帶做案手槍到高雄港務警察總隊自首，承認涉嫌殺人；警方事後釐清，疑為搶計程車而引發殺機。

高雄旗山區中華路的卡拉OK店去年12月發生槍擊案，石姓男子涉對陳姓男大生開槍，造...
高雄旗山區中華路的卡拉OK店去年12月發生槍擊案，石姓男子涉對陳姓男大生開槍，造成大量失血死亡，橋檢今天依殺人罪將石姓男子起訴。記者林伯驊／翻攝
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