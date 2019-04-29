花蓮原民持槍殺同居人女兒 辯稱自殺誤擊

2019-04-29 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣原住民50歲余姓男子，因金錢問題與林姓同居女友吵架，余向同居人15歲女兒說「你媽媽都在騙人」，少女回「難道你都沒有騙人嗎？」竟引起酒醉余男殺機，持土製改造長槍近距離射中少女左胸，導致少女送醫不治死亡。余男被捕後辯稱槍抵喉嚨要自殺，但槍枝滑落才誤擊少女。案經檢察官及法官審理，研判為貼近射擊，依殺人罪判余男18年6月有期徒刑。

花蓮高分院判決指出，余男於民國100年至101年間，在花蓮卓溪鄉住處內，製造可發射子彈具有殺傷力的土造長槍1枝，並將其供打獵生活工具。前年4月更花2萬3千元向友人購買口徑12GAUGE制式散彈200顆，其中8顆用於打獵，另將其中17顆帶至住處。

余男在前年8月6日於住處旁車庫飲酒，想起與同居人林女的金錢問題，為排解情緒，竟取出土造長槍接續對空鳴槍4發，其中2發更射穿車庫鐵皮屋頂；余將土造長槍裝填1發制式散彈上膛後，叫林女女兒至車庫旁，怒嗆「妳媽媽都在騙人」，少女回「難道你都沒有騙人嗎？」余男竟持長槍朝少女左胸部開槍，直接擊中心臟，造成少女心室破裂，因循環休克死亡。

林女聽聞槍響趕緊去察看，見狀衝至路口求救並撥打119，鄰居聽聞槍響也幫忙報警，玉里警方當場將余男逮捕帶回訊問，並發現余在萬榮林道21公里處的台電工寮206室，存放制式散彈175顆。

余男到案後否認殺人，辯稱心情低落要自殺，槍管抵住喉嚨，卻因槍枝滑落走火才誤擊少女。但經法醫解剖少女遺體，射入口散彈呈聚集狀未發散，研判是貼近射擊；且體內器官彈著及背部射出口位置中心與射入口相當，研判槍枝發射方向水平無左右偏斜。

案經花蓮分分院審理後，先依犯非法持有子彈罪，處有期徒刑1年，併科罰金新台幣6萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日，扣案制式散彈均沒收。又犯殺人罪處有期徒刑17年10月，扣案土造長槍1枝沒收，有期徒刑部分應執行18年6個月，全案仍可上訴。