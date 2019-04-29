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他們為15萬債務 毆打剃髮逼吃壯陽藥竟虐死人

2019-04-29 18:34聯合報 記者林孟潔╱即時報導

男子李韋德、劉庭瑋不滿陳姓友人積欠15萬元債務，夥同多名朋友押人討錢，輪番拿鐵鎚棍棒毆打、剃頭髮、灌食壯陽藥等方式凌虐陳，導致陳傷重身亡。台北地方法院今天宣判，依傷害致死罪判李8年6月徒刑、劉6年10月徒刑，其餘2人各8年4月、8年10月徒刑，可上訴。

判決指出，李韋德去年4月12日凌晨得知陳男在新北市蘆洲某民宅打牌，便邀集劉庭瑋一起去尋仇討錢，但協商債務未果，將陳男帶至位於台北市中山區的出租辦公室，並邀集多名友人一起到場，佯稱順利討到錢，可以分給在場的人。

一群人要求陳男打電話向親友求助，仍未湊得足夠現金，便徒手毆打、腳踹陳男，還拿鋁製球棒、棍棒鐵鎚毆打陳男的頭部，剃光陳男的頭髮凌虐，陳男頻頻求饒也不罷手。期間，多人翻找陳男的隨身包包，發現藍色小藥丸「威而鋼」，更逼迫陳男吞藥、唱歌，逼簽傷害和解書，凌虐長達4小時之久。

陳男最後昏迷不醒，失去生命跡象，一行人才緊張地替陳男施作CPR，但陳男仍因全身嚴重鈍挫傷、橫紋肌溶解症，不治身亡。劉庭瑋事後打電話報警，才讓事情曝光。檢方依傷害致死罪嫌起訴李韋德、劉庭瑋、林冠旻、陳博洋等4人。

法院審理期間，除劉庭瑋外，其餘3人均否認犯行，李韋德供稱，他和陳男的債務早已談好了，他的確有打陳男一巴掌，但那是為了他自己能離開現場；林冠旻則供稱，他沒有毆打陳男，也沒有剃頭髮、逼陳男吃藥唱歌，這件案子和他無關；陳博洋則辯稱，他當天喝很醉躺在沙發上，事後才知道其他人有毆打陳男，他完全沒有打人。

判決指出，依據監視器畫面、證人說法，不採信3人說詞，另外因劉庭瑋打電話報警，符合自首要件，依法予以減刑，依傷害致死罪判李韋德8年6月徒刑、劉庭瑋6年10月徒刑、林冠旻8年10月、陳博洋8年4月徒刑，仍可上訴。

示意圖／ingimage
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