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4年前燒死6血親凶手判死未定讞 家屬：拖太久很折磨

2019-04-29 13:18聯合報 記者林孟潔╱即時報導

男子翁仁賢除夕夜趁家人圍爐時潑汽油縱火，企圖燒死全家，造成父母等家人6死5傷，他一、二審、更一審均被判死刑。最高法院今天開準備程序庭，翁的大哥、四哥也出庭表示意見，要求法官維持死刑判決，也說「事情已經4年了，拖越久對我們而言越折磨、越痛苦」。

翁仁賢2015年2月6日小年夜，買妥20公升汽油分裝到寶特瓶、牛奶罐等容器，隔天趁家人吃團圓飯時，他先在自家三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人潑油，並以報紙引火，瞬間陷入火海。翁的父母、姪子、姪媳和看護來不及逃生，葬身火窟，姪女因全身三度灼傷面積達90%，送醫不治，另有5名親友受灼傷。

翁的大哥翁仁焜今天表示，翁仁賢是窮凶惡極的人，將養育他50幾年的父母，一把火就燒死，但辯護人仍在替他的利益著想，有沒有想過受害者的心情，「死亡的人誰來替他們辯護？」他說，他的妻子逃過一劫，但有35%燒燙傷，至今仍要定期到醫院復健，護士替妻子打軟疤針，曾經打到連針都歪了，請求法官維持死刑判決。

翁仁賢四哥翁仁平也被火吻，他出庭表示，翁仁賢先前出庭的態度惡劣，是要挑起法官等人的對立，因此法官和他之間有些衝突，但他認為，翁仁賢根本沒有反省的心態，希望法官能根據事實來考量。

他說，他台中的三哥辛苦養育2個孩子上醫學院，眼看就快畢業，未料一年回家一次吃團圓飯命就沒了，而他的三嫂也被燒到重傷，幾乎都不出門，他認為真的要維持死刑判決，「公理正義不能因一時的程序問題而被抹滅」。

翁仁賢大哥翁仁焜。記者林孟潔／攝影
翁仁賢大哥翁仁焜。記者林孟潔／攝影
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翁仁賢。本報資料照片
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