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北市信義區驚傳有爆裂物 警消封鎖現場調查

2019-04-29 11:52聯合報 記者李奕昕╱即時報導

北市信義區永吉路120巷一帶傳出有爆裂物，今天上午近10點，警消人員獲報趕抵，發現公園樹叢懸掛1個約手掌大小、狀似電子裝置的不明物品，封鎖現場警戒，帶回該物品採證調查。

警方初步了解，昨天深夜有民眾報案稱發生火災，警消人員到場未發現，今天上午又獲報有爆裂物，查訪附近住戶，有人稱深夜聽見鞭炮聲，正在調閱監視器釐清。

台北市信義區永吉路120巷一帶傳出有爆裂物，警消人員獲報趕抵，封鎖現場警戒。記者...
台北市信義區永吉路120巷一帶傳出有爆裂物，警消人員獲報趕抵，封鎖現場警戒。記者李奕昕／翻攝
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