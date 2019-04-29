北市信義區驚傳有爆裂物 警消封鎖現場調查

2019-04-29 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市信義區永吉路120巷一帶傳出有爆裂物，今天上午近10點，警消人員獲報趕抵，發現公園樹叢懸掛1個約手掌大小、狀似電子裝置的不明物品，封鎖現場警戒，帶回該物品採證調查。