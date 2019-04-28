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影／少年車道聊天被撞骨折 民眾稱聽見槍響

2019-04-28 11:24聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市新莊區民安路今天凌晨4時50分發生肇事逃逸車禍，一群年輕人站在路邊聊天，其中2人在車道上被高速衝過來的轎車撞斷肩胛骨，滿地鮮血。現場隨後聚集二、三十名黑衣人，路過民眾聲稱聽見槍聲，但警方否認有人開槍，初步認定只是肇事逃逸車禍。

這起車禍發生在民安國小附近的民安路靠近成功街口，新莊警分局光華派出所所長李春來指出，從監視器畫面可以看到，當時有一群年輕人將數輛汽車停於路肩，眾人圍繞車旁走動，由於民安路單向只有1線車道，許多人已經是站在車道上，離道路中線很近。

後來有1輛白色轎車疾駛而來，恰巧對向也有來車，白車開在順向車道上閃避不及，直接衝撞人群，撞倒19歲郭姓男子、14歲王姓少年，當場橫躺在路邊血流滿地，王姓少年左上臂肩胛骨開放性骨折，郭姓男子手腳輕微擦傷。

救護車趕抵時，現場聚集二、三十名黑衣人，有人凶嗆記者欲搶攝影器材，員警隨後趕抵控制場面；2名傷者初步包紮後送醫，意識清醒暫無生命危險。

警方事後調查，這群人聲稱剛在附近豆漿店吃完消夜，聚在路邊抽菸聊天準備相約去唱歌，因為站在車道上導致被撞倒，現場近30名黑衣人則是聞訊趕來關心。

所長李春來說，當時在周邊巡邏的警網均未接獲槍擊報案，爆裂聲響可能是往來車輛輾破空的飲料鋁箔包。員警接獲肇事逃逸車禍通報，立刻趕抵現場協助處理，警方已調閱監視器鎖定肇逃白色轎車的車號，正著手尋車追人，詳細車禍發生原因還需要進一步調查釐清。

左邊的白色轎車高速衝撞人群，肇事逃逸。記者林昭彰／翻攝
左邊的白色轎車高速衝撞人群，肇事逃逸。記者林昭彰／翻攝
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警方已鎖定肇逃白色轎車車號，著手循車追人。記者林昭彰／翻攝
警方已鎖定肇逃白色轎車車號，著手循車追人。記者林昭彰／翻攝
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監視器畫面可看出，左側對向車道剛好有來車，白色轎車閃避不及，高速衝撞站在車道上聊...
監視器畫面可看出，左側對向車道剛好有來車，白色轎車閃避不及，高速衝撞站在車道上聊天的人群。記者林昭彰／翻攝
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車禍
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