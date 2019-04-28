影／少年車道聊天被撞骨折 民眾稱聽見槍響

2019-04-28 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市新莊區民安路今天凌晨4時50分發生肇事逃逸車禍，一群年輕人站在路邊聊天，其中2人在車道上被高速衝過來的轎車撞斷肩胛骨，滿地鮮血。現場隨後聚集二、三十名黑衣人，路過民眾聲稱聽見槍聲，但警方否認有人開槍，初步認定只是肇事逃逸車禍。

這起車禍發生在民安國小附近的民安路靠近成功街口，新莊警分局光華派出所所長李春來指出，從監視器畫面可以看到，當時有一群年輕人將數輛汽車停於路肩，眾人圍繞車旁走動，由於民安路單向只有1線車道，許多人已經是站在車道上，離道路中線很近。

後來有1輛白色轎車疾駛而來，恰巧對向也有來車，白車開在順向車道上閃避不及，直接衝撞人群，撞倒19歲郭姓男子、14歲王姓少年，當場橫躺在路邊血流滿地，王姓少年左上臂肩胛骨開放性骨折，郭姓男子手腳輕微擦傷。

救護車趕抵時，現場聚集二、三十名黑衣人，有人凶嗆記者欲搶攝影器材，員警隨後趕抵控制場面；2名傷者初步包紮後送醫，意識清醒暫無生命危險。

警方事後調查，這群人聲稱剛在附近豆漿店吃完消夜，聚在路邊抽菸聊天準備相約去唱歌，因為站在車道上導致被撞倒，現場近30名黑衣人則是聞訊趕來關心。