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網聊藏毒色／匿名私訊講行話 警查緝困難

2019-04-28 01:02聯合報 記者李隆揆／台北報導

網路聊天室常見毒品藥頭匿名進入。 記者謝進盛／翻攝
網路聊天室常見毒品藥頭匿名進入。 記者謝進盛／翻攝
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網路聊天室、社群成為毒品性交易新平台，資深刑警表示，只要隨便掰一個暱稱、謊報年齡就能進入網路，用代號相約性交易、販毒。為躲避警方查緝，特殊代號日新月異，甚至只用特定關鍵字，就能吸引「懂行話的人」上門私聊交易，一般人難以察覺有異，更增加警方查緝的困難。

辦案人員透露，許多毒品藥頭會匿名進入網路聊天室，用代號秀出毒品藥物，內行的吸食者看見公開留言後，就會私訊藥頭所需毒品、數量及交易方式。早期以「女生」代表海洛英、「男生」代表安非他命、「衣服」或英文字母「Ｅ」指的是搖頭丸、「褲子」代表Ｋ他命，有葉子形狀的特殊符號則是代表大麻。

台北市一名警員表示，藥頭、藥腳為躲避查緝，會不斷更改代號，如用「買糖」「買冰」暗指特定毒品交易，甚至用關鍵字互相溝通，像是「唐老鴨」、「一起嗨」、「麻布袋」等，如果沒有其他跡證，一般人很難發現蹊蹺。

除單純的毒品交易外，網路聊天室也有許多毒品性交易在進行。據知情人士透露，常有男女在聊天室中約炮，雙方透過私訊聊天相約在旅館發生性關係，且常常伴隨用藥性交的社會問題。

有時也會看到有人上網號召要辦轟趴，有些版主規定女性可以免費參與，男性則要繳交入場費，無論男女，其實都可能是在轟趴過程中，有意無意間加入了用藥性交的非法活動，毒品轟趴界甚至有人以「糖果妹」稱呼一些願意用性行為換取毒品者。

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