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網聊藏毒色／藥頭躲查緝 通訊軟體交易

2019-04-28 00:58聯合報 記者李隆揆／台北報導

網路聊天室常見公然販毒。 圖／台中地檢署提供
網路聊天室常見公然販毒。 圖／台中地檢署提供
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警方表示，過去藉網路聊天室販毒、援交的治安問題未減，新興的網路論壇、社群網路平台、甚至線上遊戲也常淪為犯罪管道。不少毒品藥頭、藥腳會註冊論壇帳號，加入有關藥物研究的討論區，偽裝成一般網路用戶，實際上是藉由網路平台私下互相溝通、交易毒品。

警方指出，越來越多毒品藥頭、藥腳使用手機通訊軟體建立非公開社團、群組，經審核確認後，有意購買毒品的藥腳，即可進入群組私下交易，企圖用藥性交的有心人士也以此更迅速、隱密地互相溝通、尋找對象。

一名警員表示，許多線上遊戲可讓玩家隨時更改角色暱稱，也可用遊戲點數購買「大聲公」道具，在遊戲中的聊天頻道上留言，讓所有玩家看到訊息。

有藥頭會利用這種功能，用大聲公在遊戲中喊出「我要買藥」、「找呼」、「找嗨」、「賣衣服」等暗語，吸引特定玩家私聊詳談，並觀察上門買家的遊戲資料來過濾對象，具警覺性的藥頭會判斷，「如果玩遊戲很久，都沒儲值遊戲點數的玩家，多半都是警察在試探」。

另外，手機交友App日漸盛行，一名執法人士透露，越來越多人利用交友App找尋毒品或性交易的買家或賣家，尤其是有限時自動刪除對話紀錄功能的App，更是方便消滅跡證，找到對象後再用其他通訊軟體交易，藉此躲避查緝。

毒品藥頭網際網路APP援交
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