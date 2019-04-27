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臉書非公開社團遭利用 警籲民眾當心入陷阱

2019-04-27 14:50中央社 台北27日電

57歲袁姓婦人透過臉書認識男性網友，2人交往，對方編理由盼袁婦提供銀行帳戶，袁婦事後被列為詐欺共犯。刑事局說，歹徒近期透過臉書非公開社團詐騙，呼籲別輕易提供帳戶。

刑事局今天發布新聞稿表示，近期常有歹徒在臉書Facebook非公開社團尋找被害女子，詐騙集團先以交往為由，與被害女子建立感情，事後再謊稱因工作需求，需要帳戶匯款等理由，希望被害人提供帳戶。

詐騙集團一方面取得被害人帳戶，另一方面則持續在臉書非公開社團內兜售旅遊行程、高價物品等，等其他被害人匯款後，就停用所有通訊軟體帳號和聯絡方式，導致被害人求助無門，而提供帳戶的被害女子，除被提告詐欺，帳戶也被警示。

刑事局指出，這類型的犯罪手法，屬「第3方詐騙」。

住台北市的袁婦日前透過臉書認識自稱在旅遊業工作的張姓男子，2人事後交往，沒多久，對方就宣稱有客戶要繳團費，希望袁婦先提供銀行帳戶，袁婦不疑有他，事後卻遭人提告為詐欺共犯。

刑事局指出，歹徒過去會透過LINE等平台詐騙，近期則把目標轉向臉書非公開社團，民眾若要加入臉書非公開社團，應小心謹慎，此外，存摺、銀行帳戶等重要物品，切勿主動出借給網友，否則可能間接遭詐騙集團使用，變成人頭帳戶，還會被列為詐欺共犯。

近期常有歹徒在臉書Facebook非公開社團詐騙。 歐新社
近期常有歹徒在臉書Facebook非公開社團詐騙。 歐新社
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詐騙集團詐欺
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