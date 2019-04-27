影／2少年上門討債不成反遭鯊魚棒毆傷 警速逮逞凶男

2019-04-27 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



今天凌晨16歲朱姓少年脖子流血，衝到新北市派出所求救，警方趕往事發地點，發現17歲邱姓少年也受傷倒地，叫救謢車將二人送醫，並將仍在現場的21歲林姓男子和15歲周姓少年帶返派出所偵訊。警方初步調查，受傷的2名少年疑似上門討債不成，反遭對方毆打砍傷，逞

凶的40歲陳姓男子一度逃離現場，警方今天也查緝到案，訊後將依傷害及聚眾鬥毆移送台北地檢署偵辦、台北地院少年法庭審理及依社秩法裁罰。

新店警方今天凌晨2時30分獲報，深坑區深坑街98巷內發生打架事故，有人受傷，幾乎同時16歲朱姓少年脖子受傷流血，跑到深坑分駐所求救，警方連忙叫救護車將他送醫。

分駐所長劉宥辰也率3名員警趕到事故現場，發現17歲邱姓少年頭部有5公分、手部有3公分撕裂傷，倒臥在地上，也叫救護車將他送醫。

新店偵查隊也派員到場，協助員警將在場的21歲林姓男子和15歲周姓少年帶返派出所偵訊，警方在現場採證，查扣一把鯊魚劍及兩根鐵棒。