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影／2少年上門討債不成反遭鯊魚棒毆傷 警速逮逞凶男

2019-04-27 11:47聯合報 記者王長鼎╱即時報導

今天凌晨16歲朱姓少年脖子流血，衝到新北市派出所求救，警方趕往事發地點，發現17歲邱姓少年也受傷倒地，叫救謢車將二人送醫，並將仍在現場的21歲林姓男子和15歲周姓少年帶返派出所偵訊。警方初步調查，受傷的2名少年疑似上門討債不成，反遭對方毆打砍傷，逞

凶的40歲陳姓男子一度逃離現場，警方今天也查緝到案，訊後將依傷害及聚眾鬥毆移送台北地檢署偵辦、台北地院少年法庭審理及依社秩法裁罰。

新店警方今天凌晨2時30分獲報，深坑區深坑街98巷內發生打架事故，有人受傷，幾乎同時16歲朱姓少年脖子受傷流血，跑到深坑分駐所求救，警方連忙叫救護車將他送醫。

分駐所長劉宥辰也率3名員警趕到事故現場，發現17歲邱姓少年頭部有5公分、手部有3公分撕裂傷，倒臥在地上，也叫救護車將他送醫。

新店偵查隊也派員到場，協助員警將在場的21歲林姓男子和15歲周姓少年帶返派出所偵訊，警方在現場採證，查扣一把鯊魚劍及兩根鐵棒。

警方調查，邱、朱二名少年因與人有債務糾紛，今天凌晨涉無照騎車至深坑區找林男與周姓少年討債，疑似邱少先持鋁棒攻擊，反遭林男及40歲陳姓友人持鐵棍及鯊魚劍反擊打傷邱、朱二人。陳姓男子逞凶後逃離現場，今天上午也為警方查獲到案。

新北市深坑區今天凌晨發生鬥毆案件，2名少年上門討債不成，反遭對方持鐵棍及鯊魚劍打...
新北市深坑區今天凌晨發生鬥毆案件，2名少年上門討債不成，反遭對方持鐵棍及鯊魚劍打傷送醫。記者王長鼎／翻攝
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新北市深坑區今天凌晨發生鬥毆案件，2名少年上門討債不成，反遭對方持鐵棍及鯊魚劍打...
新北市深坑區今天凌晨發生鬥毆案件，2名少年上門討債不成，反遭對方持鐵棍及鯊魚劍打傷送醫。記者王長鼎／翻攝
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深坑債務
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